Obama ile görüşen Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye vurgusu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras , görevini devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Barack Obama ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerine ilişki de değerlendirmede bulundu. Çipras, Türkiye'nin bölge için kritik role sahip olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ile diyalog ve iş birliğinden yana olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında Başbakan Aleksis Çipras ile görüşen ABD Başkanı Barack Obama, ortak basın toplantısında konuştu.



Obama ile olan görüşmede Yunanistan'ın ekonomik sorunu ve bölgesel meselelerin yanısıra Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorununun da ele alındığını belirten Çipras, “Türkiye'nin bölge için kritik rolü bulunan bir ülke olduğunu” söyledi.



Türkiye vurgusu





Çipras, Obama'ya Türkiye ile diyalog ve iş birliğinden yana olduğunu belirttiğini ifade ederek, “(Türkiye) Bölgemiz için kritik rolü bulunan bir ülke. Bu önemli ilişkiler sadece karşılıklı saygı ve savaş tehdidi olmadan ve egemenlik hakları inkar edilmeden mümkün olabilir. Başkan Obama ile tabii ki Kıbrıs sorununu da görüştük. BM kararları ve Kıbrıs'ın AB üyesi bir ülke olma özellikleri temelinde bir çözümden yana olduğumu dile getirdim. Bu çerçevede Ada'da sürdürülen kritik ve önemli müzakereleri desteklediğimizi belirttim." diye konuştu.



Yunanistan'ın ve Yunan halkının son yıllarda Avrupa'da ve uluslararası alanda yaşanan ekonomik krizin olumsuz sonuçlarına katlandığını ve daha fazla kemer sıkma politikalarına dayanacak gücü kalmadığını dile getiren Çipras, Almanya'nın, Yunanistan'ın borcununun azaltılması konusunda ikna olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Çipras, “Kemer sıkma politikaları sorunları daha da arttırdı. Bugün felaketten kurtulduk ve ekonomiyi yeniden inşa ediyoruz. Uzun yıllar sonra yeniden kalkınma aşamasına geldik. Bu kapsamda Obama'nın Atina ve Berlin ziyaretini sadece sembolik değil ayrıca önemli buluyorum. Bu kritik dönemde Avrupa'nın yeniden inşa edilmesi ve ilerleme rayına girmesi için iş birliği ve dayanışmaya ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.