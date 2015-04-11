Obama ile Castro Amerika Zirvesi'nde el sıkıştı

ABD Başkanı Barack Obama ile Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Amerika Zirvesi'nde el sıkıştı.

Çarşamba günü de telefonda görüştüğü açıklanan iki liderin el sıkışması, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile bölge ülke liderlerinin meraklı bakışları arasında gerçekleşti.

Panama'da düzenlenen Amerika Zirvesi'ne katılan iki devlet başkanı, 33 liderle birlikte aynı masaya oturdu.

Obama ve Castro en son 2013 yılında Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın cenaze töreninde el sıkışmıştı.

Obama ile Castro'nun bugün bir araya gelmesi de bekleniyor. Şayet görüşme gerçekleşirse Küba ile ABD liderleri 50 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez resmi görüşme gerçekleştirmiş olacak.

İki ülke liderleri arasındaki son resmi görüşme de 1958 yılında Panama’da olmuştu.

Obama ile Castro Panama'da düzenlenen 7'nci Amerika Zirvesi başlamadan önce el sıkıştı. AFP tarafından servis edilen fotoğrafta, el sıkışmanın BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile diğer liderlerin meraklı bakışları arasında gerçekleştiği görülüyor.

Öte yandan dün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 57 yıllık bir aradan sonra iki ülke arasında ilk üst düzey buluşmayı gerçekleştirdi.

Geçen yıl aralık ayında normalleşme kararı alınmıştı

Geçen yıl Aralık ayında ABD ile Küba, diplomatik ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlama kararı almıştı.

ABD ile Küba'nın ilişkileri, Fidel Castro'nun 1959'daki devrimle iktidara gelmesinden kısa süre sonra bozulmuştu.

Söz konusu gerginlik; ABD'nin Küba'ya 1960'tan bu yana ticaret ambargosu uygulamasına ve Washington ile Havana arasında diplomatik ilişkinin 1961'de kesilmesine neden olmuştu.