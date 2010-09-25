'Obama ile basının önünde tartışmaya hazırım'

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'ın nükleer programı meselesinde diplomasi ya da savaştan daha iyi bir yol olduğunu ifade ederek, ''ABD ve işbirlikçilerinin hakkı ve adaleti kabul etmelerini'' istedi.



New York'ta TRT Haber'in soruları yanıtlayan Ahmedinejad, bir soru üzerine BM Genel Kurulu toplantıları sırasında aleyhinde yapılan sokak protestoları konusunda hiçbir şey hissetmediğini belirterek, ''Çok önemli bir şey değil. İki-üç resim yapıştırıp, 50 kişiyi toplamakla olacak bir şey değil. Burada dünya düzeyindeki sorunlar konuşulmalı'' dedi.



BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı bazı gazetecilerin kendisini ''komplocu teoriler'' üretmekle suçladıklarının anımsatılması üzerine Ahmedinejad şunları kaydetti:



''Onlar kendi bakış açılarını ortaya koyabilirler ama biz halkın sözünü söylüyoruz. Amerika, Türkiye, Asya, İran halkı... Bunlar halkların sözleri. Halk ne görüyor, ne istiyor veya ne istemiyor? İstedikleri ismi koyabilirler, bu gerçeği değiştirmez. Biz kapitalist sistemin çökmek üzere olduğunu görüyoruz, şimdiki dünya idare sistemi çok yanlı.''





ÜÇÜNCÜ YOL



Ahmedinejad ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İran'ın nükleer programı konusunda iki yol olduğunu belirterek, Türkiye'nin diplomasi yolunu tercih ettiği yönündeki sözlerinin'' hatırlatılması üzerine, Türkiye ile ilişkilerin gayet güzel ve gelişmekte olduğunu ifade etti.



Türkiye ile uluslararası işbirliklerinin geliştiğini, ortak bakış açılarının söz konusu olduğunu dile getiren Ahmedinejad, iki kardeş ülkenin birbirini desteklemesinin gayet normal olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



''Cumhurbaşkanı Gül'e tavrından dolayı teşekkür ediyorum. İki yol olduğunu söylemişler. Diplomasi veya savaş. Bu tam bir denklem değildir. Daha iyi bir yol söz konusu. O da ABD ve işbirlikçilerinin hakkı ve adaleti kabul etmeleri. Adaleti kabul etsinler başka ülkelerin işlerine karışmasınlar. Gereksiz yere Ajans'a (Uluslararası Atom Enerji Kurumu) baskı yapmasınlar. Biz onlardan bir şey yapmalarını değil, yapmamalarını istiyoruz.''



Türkiye ile Brezilya'nın arabuluculuk rolü üstlenmesinin bazı ülkeler için bir sürpriz olduğunun anımsatılması üzerine Ahmedinejad, Türkiye'ye güvendiklerini vurguladı.



Ahmedinejad ''Türkiye bizim kardeşimiz ve komşu ülkemizdir, işbirliğimiz çok yakın. Üretmiş olduğumuz nükleer enerjiyi Türkiye'ye de verelim diyecek kadar güveniyoruz'' diye konuştu.





'OBAMA İLE TARTIŞMAYA HAZIRIM'



''ABD Başkanı Obama ile bir görüşme planlıyor musunuz? Bir girişim söz konusu mu?'' şeklindeki soru üzerine, siyasi anlamda bir görüşmenin söz konusu olmadığını ifade eden Ahmedinejad, BM Genel Kurulu'nda da söylediği gibi basının önünde Obama ile tartışmaya hazır olduğunu belirtti.



Ahmedinejad, ''Programda onlar kendi görüşlerini belirtsin, biz de kendi görüşlerimizi belirtelim, diğerleri de duysunlar bizleri. BM böyle şeylerin yeridir. Ama tabi ki Amerikalılar bunu kabul etmediler. Herhalde 'gerek yok' dediler, bu konularda bilgi edinmeye ihtiyaç duymuyorlar'' şeklinde konuştu.





İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI HAKKINDAKİ ÇEKİNCELER



İran nükleer silah üretmediğini ifade ettiği halde ABD ve Avrupa'da yayınlayan gazetelere bakıldığında bir takım çekincelerin olduğuna işaret edilmesi üzerine Ahmedinejad şunları söyledi:



''Dediğiniz doğrudur. Bazı gazeteler ve devletler bu konuda görüş bildiriyorlar ama bunlar halklarının temsilcileri değiller. Bunlar daha çok partiler. Biz bakış açılarını değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Dünyaya doğru bir bakış açısı ile baksınlar, sömürgecilik döneminden daha kurtulamamışlar. Bütün dünya İran halkının dostudur, İran halkı da bütün dünyanın dostudur. ABD'deki halk oylaması, Amerikan halkının yüzde 56'sı İran'la diyaloğu olduğunu göstermiştir.



Türkiye halkı siyonist basının sürekli saldırısı altında kalmıştır. Tabi ki siyonistlere bağlı basın yayın kuruluşlarından bahsediyoruz.'





'BİZE ÜRÜN SATMAZLARSA SEVİNİRİZ'



Ahmedinejad ''BM herhangi bir ekonomik yaptırım kararı alırsa ne hedeflersiniz?''şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:



''Almış zaten, bu konuda bir ambargo uygulanıyor. (Bu küçük parça gitmemeli) gibi bir şey bizim için önemli değil. Değeri de etkisi de yoktur. Kendileri de bunu biliyorlar. Başka bir şey de yapamazlar zaten. Zannediyorlar ki her şey maddiyat üzerine dönüyor, bir kaç milleti boyunduruk altına alabileceklerini sanıyorlar. Eğer bize ürün satmazlarsa biz seviniriz. Ya yerine koyarız ya da kendimiz üretiriz.



İran'da birçok bilim adamı var. İran'ın birçok dostu var.



Bunlar kendilerini rezil ediyorlar. (Eğer benzine ambargo uygularlarsa biz seviniriz) dedim. Bunlar da anlamadılar ve bu işi de yaptılar. Bir hafta içinde kendi tesislerimizde bunu ürettik. Bizim onlara ihtiyacımız yok. İthalatta da yerine koyarız. Bir tek Allah'tan korkum, başka kimseden değil. Bunlar kendilerini tutamıyorlar; bin tane sorunları var, bizim işimize karışmak istiyorlar. Şimdi korkmaları gerekiyor çünkü İran halkı artık bunları kendi dostu olarak görmeyecektir. Onların dosyası o kadar siyah olacak ki; hiçbir millet onları kabul etmeyecektir.''





'PKK İLE SAVAŞMALIYIZ'



Ahmedinejad, Türkiye'nin terör örgütü PKK, İran'ın PJAK ile mücadelesinde ortak projeler olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, ''İki ülke olarak teröristlerden canımız yanıyor bunlarla savaşmalıyız" dedi.