Erdoğan, Obama ile telefonda görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama, Suriye konusunda Şam rejiminin sivillere karşı giderek şiddete başvurması, insani krizin derinleşmesi ve geçiş sürecinin aciliyet kesbetmesi konularında aynı kaygılara sahip olduklarını ifade etti. Erdoğan ve Obama, Suriye kriziyle ilgili Türkiye ve ABD hükümetleri arasında yakın ve etkin işbirliği doğrultusunda önümüzdeki dönemde de beraber çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.