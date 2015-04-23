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Dünya

Obama: İki rehine yanlışlıkla öldürüldü

Operasyonda hayatını kaybeden rehinelerden birinin ABD, diğerinin ise İtalya vatandaşı olduğu açıklandı

23 Nisan 2015 20:29

ABD Başkanı Barack Obama, Ocak ayında Afganistan-Pakistan sınırında El Kaide'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün elinde olan iki rehinenin yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Obama, rehinelerden birinin Warren Weinstein isimli bir ABD vatandaşı, diğerinin ise Giovanni Lo Porto adlı bir İtalyan olduğunu duyurdu. Weinstein, 2011 yılından beri örgütün elindeydi. Giovanni Lo Porto ise 2012 yılından beri El Kaide tarafından rehin tutuluyordu.

Obama, ölen rehinelerin ailelerine taziyelerini sunarken, operasyonun "tüm sorumluluğunun kendisinde" olduğunu belirtti.

 

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