Obama ibadetini neden kilisede yapmıyor?

ABD'nin ilk siyahi başkanı olarak tarihe geçen Barack Obama'nın neden kiliseye gitmediği açıklık kazandı. Kiliseye giderek insanların dikkatini dağıtmak istemediği açıklanan Obama'nın "Kilisede tüm dikkat Tanrı'ya verilmeli. Başkan gelmiş diye dikkatler dağıtılmamalı. Kilisede siyasi bir sirk yaşanmasına yol açmak istemem" dediği belirtildi.



ABD'nin önemli siyasi kanalı Politico'nun internet sitesinde Jonathan Martin ve Carol E. Lee imzalı habere göre ABD'nin ilk siyahi başkanı olan Barack Obama, tüm eski başkanların özellikle seçimden hemen sonraki aylarda her pazar kiliseye gitme geleneğini bozdu.



Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana kiliseye gitmeyen Obama'nın bu tavrı ABD'de kafaları kurcalarken, merak edilen soruya cevap geldi.



İsmi açıklanmayan Obama'nın bir yardımcısının açıklamasına göre Obama, kiliseye giderek orada sadece ve sadece ibadet etmek ve Tanrı'ya yakın olmak için gelen yüzlerce insanın dikkatini dağıtmak istemiyor.



Obama'nın yardımcısı "Obama ve eşinin ibadet yerlerine büyük bir saygıları var. Ve bu durumlarında, kiliseye giderek, insanların dikkatini dağıtmak istemiyorlar. İbadetlerini gizlice yapıyorlar" dedi.



Illinois Senatörü olduğu sırada da kilisede ender olarak boy gösteren ve özellikle medyanın bunu önceden haber almamasına dikkat eden Obama ve eşinin bu konuda, "Kilisede bir siyasi sirk yaşanmasını istemeyiz" dediklerini de aktaran yardımcısı, Obama'nın Illinois Senatörü olduğu dönem dahil, hayatının son 20 yılında Chicago'daki Trinity United Church of Christ adlı kiliseye gittiğini açıkladı.



ABD eski Başkanı Bill Clinton ve şimdi "topal ördek" durumunda olan Başkan Bush, özellikle başkanlıklarının ilk aylarında pazar günleri kiliseye gitmeyi ihmal etmemişlerdi.



Barack Obama ve eşi "Kiliseye gitmek yerine, spor salonuna gitmeyi tercih ediyorlar" şeklinde haberlere konu oldular. (Hürriyet)