Obama: Hristiyanlığı tercihen seçtim

T24- Yapılan kamuoyu yoklamalarında, Amerikalıların ağırlıklı olarak Müslüman olduğunu düşündüğü ABD Başkanı, bir soru üzerine konuştu.





ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz saray'dan yapılan 'her gün dua eden bir Hristiyan'dır' açıklamasından sonra, 'tercihen Hıristiyan olduğunu' söyledi.



Yapılan son kamuoyu yoklamalarının sonuçlarına göre birçok Amerikalının Müslüman olduğunu düşündüğü Obama, seçmenleriyle New Mexico'da özel bir toplantı gerçekleştirdi.



Obama, bir kadının sorusu üzerine, ''sık sık kiliseye giden bir ailede büyümediğini ve hayatının geç dönemlerinde Hıristiyanlığa vardığını'' belirtti ve ''Sürdürmek istediğim yaşam tarzımın esin kaynağı Hz. İsa'nın öğretisidir'' dedi.



Obama, ABD'nin bütün dinlerin ibadet özgürlüğüne ilişkin Anayasa ile belirlenmiş taahhütlerine uyulması gerektiğini de hatırlattı ve ateistlerle bilinemezcilerin de kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



