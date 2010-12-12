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Dünya

OBAMA HOLBROOKE İÇİN DUA EDİYOR WASHINGTON (A.A)

12 Aralık 2010 11:56

-OBAMA HOLBROOKE İÇİN DUA EDİYOR WASHINGTON (A.A) - 12.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyat geçiren ve durumunun kritik olduğu açıklanan ABD'nin Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke'u "Amerikan dış politikasında çok önemli bir şahsiyet" olarak niteledi ve iyileşmesi için dua ettiğini bildirdi. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, bugün 69 yaşındaki deneyimli diplomat Holbrooke'un eşi Kati ile konuştuğunu, kendisi ve eşi Michelle Obama'nın Holbrooke için dua ettiklerini belirtti.  "Holbrooke'un, Amerikan dış politikasında çok önemli bir şahsiyet, Afganistan ve Pakistan ekibinin önemli bir üyesi ve Amerikan halkı ile dünya genelindeki halkların hayranlığını kazanmış, yorulmak bilmez bir kamu çalışanı" olduğunu kaydeden Obama, "ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon ve ekibimin diğer üyelerinin George Washington Hastanesi'nde onunla olduğunu biliyorum ve iyileşmesi için dua etmeyi ve bu zorlu zamanda ailesine destek vermeyi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığında bulunduğu sırada dün gece aniden rahatsızlanarak, yakındaki George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Holbrooke, aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olmuştu. Holbrooke'un ameliyatının 20 saatten uzun sürdüğü ve durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

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