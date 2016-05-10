Obama Hiroşima'yı ziyaret edecek



ABD Başkanı Barack Obama'nın Japonya'nın Hiroşima kentini bu ay içinde ziyaret etmek istediği bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın tarihi ziyareti sırasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya gelmesi planlanıyor. Obama'nın Sözcüsü Josh Earnest, Obama'nın böylelikle, "Nükleer silahsız bir dünya, barış ve güvenlik için çabalarını devam ettireceğini" kaydetti.

Japonya, 26-27 Mayıs tarihlerinde G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Obama'nın Hiroşima ziyaretinin 27 Mayıs'ta düzenlenebileceği belirtiliyor.

ABD silahlı kuvvetleri 1945 yılının Ağustos ayında İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası saldırısı düzenlemiş ve Japonya'yı teslim olmaya zorlamıştı. Nisan ayı başında da bir ilki gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Hiroşima'yı ziyaret etmiş ve atom bombası kurbanlarını anmak için inşa edilen anıta çelenk bırakmıştı.

Hiroşima'ya düzenlenen atom bombası saldırısı sonucu 140 bin kişi, Nagazaki'de ise 74 bin kişi hayatını kaybetmişti.