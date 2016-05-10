T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Obama Hiroşima'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Barack Obama'nın Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret edeceği bildirildi. Obama, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından atom bombası atılan kenti ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

10 Mayıs 2016 20:09


ABD Başkanı Barack Obama'nın Japonya'nın Hiroşima kentini bu ay içinde ziyaret etmek istediği bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın tarihi ziyareti sırasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya gelmesi planlanıyor. Obama'nın Sözcüsü Josh Earnest, Obama'nın böylelikle, "Nükleer silahsız bir dünya, barış ve güvenlik için çabalarını devam ettireceğini" kaydetti.

Japonya, 26-27 Mayıs tarihlerinde G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Obama'nın Hiroşima ziyaretinin 27 Mayıs'ta düzenlenebileceği belirtiliyor.

ABD silahlı kuvvetleri 1945 yılının Ağustos ayında İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası saldırısı düzenlemiş ve Japonya'yı teslim olmaya zorlamıştı. Nisan ayı başında da bir ilki gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Hiroşima'yı ziyaret etmiş ve atom bombası kurbanlarını anmak için inşa edilen anıta çelenk bırakmıştı.

Hiroşima'ya düzenlenen atom bombası saldırısı sonucu 140 bin kişi, Nagazaki'de ise 74 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Barack Obama Japonya HiroşimaDünya SavaşıABDABD BaşkanıBaşkanı Barack Obama Japonya HiroşimaSarayObamaJaponya Başbakanı Shinzo AbeSözcüsü Josh Earnest ObamaMayıs ZirvesiHiroşimaMayısAğustosJaponya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24