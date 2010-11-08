T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA: HİNDİSTAN, BMGK'NIN DAİMİ ÜYESİ OLMALI YENİ DELHİ (A.A)

08 Kasım 2010 17:24

-OBAMA: HİNDİSTAN, BMGK'NIN DAİMİ ÜYESİ OLMALI YENİ DELHİ (A.A) - 08.11.2010 - Hindistan'daki ilk resmi ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Barack Obama, "Hindistan, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmalı" dedi. Hindistan milli meclisi kürsüsünde konuşan Obama, "ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'den müteşekkil 5 devletli BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle, Güvenlik Konseyi'nin yapısının reformdan geçirilmesini desteklediklerini" belirtti ve Hindistan'ın, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olması gerektiğini bildirdi. Yaklaşık 1 milyar 150 milyon nüfusuyla Çin'den sonra en büyük nüfuslu ülke Hindistan, 1998'den beri tarihi rakibi Pakistan'la birlikte 12 yıldır nükleer güce sahip.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24