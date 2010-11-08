-OBAMA: HİNDİSTAN, BMGK'NIN DAİMİ ÜYESİ OLMALI YENİ DELHİ (A.A) - 08.11.2010 - Hindistan'daki ilk resmi ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Barack Obama, "Hindistan, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmalı" dedi. Hindistan milli meclisi kürsüsünde konuşan Obama, "ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'den müteşekkil 5 devletli BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle, Güvenlik Konseyi'nin yapısının reformdan geçirilmesini desteklediklerini" belirtti ve Hindistan'ın, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olması gerektiğini bildirdi. Yaklaşık 1 milyar 150 milyon nüfusuyla Çin'den sonra en büyük nüfuslu ülke Hindistan, 1998'den beri tarihi rakibi Pakistan'la birlikte 12 yıldır nükleer güce sahip.