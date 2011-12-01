Obama: Hiçbir müttefik İsrail'den önemli değil

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin New York kentinde Yahudi cemaatini toplantısında, "Hiçbir müttefik İsrail devletinden daha önemli olamaz" dedi. Obama bir gecede seçim kampanyası için de 2.4 milyon dolar topladı.





ABD Başkan Obama New York'ta 2012 seçim kampanyasına yönelik konuşmalar yaptı. Amerikan Yahudi Kongresi adlı kuruluşun başkanı Jack Rosen'in Manhattan'daki evinde düzenlediği toplantıda konuşan Obama, Rosen'in, ABD'deki Yahudi cemaatinin ABD-İsrail ilişkileriyle ilgili endişeli olduklarını söylemesi üzerine, Yahudi cemaatine güvence verdi.



''Hiçbir müttefik İsrail devletinden daha önemli değildir'' diyen Obama, ''ABD'de bugüne kadarki tüm yönetimlerden çok daha fazla İsrail devletinin güvenliği için çalıştık. Konu İsrail'in güvenliği olduğunda bundan taviz vermeyiz'' dedi. Rosen'in evindeki toplantıdan Obama'nın seçim kampanyası için en az 300 bin dolar toplandığı belirtildi.



Başkan Obama, kentte katıldığı diğer toplantılarda da daha önceki seçim kampanyasında kullandığı ''değişim'' sloganına odaklanarak değişimi tam olarak gerçekleştirebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

'Değişim bir gecede olmuyor'



''Değişim bir gecede olmuyor. Ancak önümüzdeki yılki seçimlerde önem verdiğimiz her şey risk altında, o yüzden umutsuzluğa kapılma lüksümüz yok'' diye konuşan Obama, Cumhuriyetçiler'in seçimde başarılı olması halinde bugüne kadar yaptığı işlerin tersine çevrileceğini, ülkenin başka bir yöne sürükleneceği yönünde uyarıda bulundu.

Avrupa'daki kriz bizi etkiliyor



Konuşmalarında ekonomiden de söz eden Obama, Avrupa'daki borç krizinin ABD'nin ekonomisini etkilediğini, bu yüzden Avrupalılar'a olabildiğince çok yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.



Obama konuşmalarında, ''Kim olduğumuzun önemi yok, nereden geldiğimizin de önemi yok, biz tek bir ulusuz ve halkız. Ve işte 2012 seçimlerinde risk altında olan budur'' diye konuştu.

Gecenin kârı 2.4 milyon dolar



Bu arada Obama'nın bir restoranda düzenlenen yemekli toplantısına katılan 45 kişiden her birinin 35 bin 800 dolar ödedikleri ve Obama'nın bu gece katıldığı tüm etkinliklerin ardından seçim kampanyasına toplam 2.4 milyon dolar kazandırarak New York'tan Washington'a döndüğü belirtildi.

Wall Street eylemcileri Obama'yı protesto etti



15 Kasım'da yaklaşık iki ay kaldıkları Zuccutti Parkı'nın Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in talimatıyla polis tarafından zorla boşaltılmasının ardından eskisi kadar güç gösteremeyen ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri, Obama'nın, Times Meydanı'nda Sheraton Oteli'nde katılacağı bir toplantıyı protesto etmek için toplandı.



Yüzden fazla eylemci ellerinde pankartlarla ve polis takibinde Bryant Park'tan, Times Meydanı'ndaki Sheraton Oteli'nin önüne kadar yürüdü. Protestocular, ''Obama Şirketlerin Kuklası'', ''Obama Yüzde 1'in Başkanı'' diye sloganlar attı.



