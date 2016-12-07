Obama: Her durumda işkenceyi yasakladık

20 Ocak'ta görev süresi sona eren ABD Başkanı Barack Obama Florida eyaletindeki MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nü ziyaret etti. Obama burada yaptığı açıklamada "Daha fazla bomba atarak ya da daha fazla asker konuşlandırarak ya da kendimizi dünyadan tecrit ederek terörizmle mücadele edebileceğimiz şeklinde yanlış vaatlerde bulunmak yerine, terör tehdidine daha uzun vadede karşı gelmeliyiz” diye konuştu.

Terörle mücadelede akıllı bir strateji izlenmesi gerektiğini söyleyen Obama, "tüm yükün ABD kara birliklerinin üzerine kalmaması için” ABD'nin ayrıca uluslararası ittifaklar kurması gerektiğini vurguladı. Obama "Teröristlerin ortaya çıktığı yerlerde işgaller başlatmak yerine partnerlerden bir ağ oluşturmalıyız” diye konuştu.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki görev süresi başlayacak olan Donald Trump Kasım ayında seçilmesinden bu yana terörle mücadele stratejisi konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Trump seçim kampanyası sırasında IŞİD'e karşı son derece sert bir biçimde gitme sözü vermiş ve ABD'nin "hesaplanamaz” olması gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Obama IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de öncelikle hava operasyonlarına dayalı stratejisinin bir başarı olduğunu savundu. Obama IŞİD'in kontrolü altında tuttuğu bölgelerin yarısından fazlasını kaybettiğine dikkat çekti.

“Her yerde ve durumda işkenceyi yasakladık”

Terör zanlılarının sorgulanması sırasında kullanılan işkence yöntemlerine tekrar başvurulmaması gerektiğini de vurgulayan Obama "Her yerde ve her durumda işkenceyi yasakladık ve buna waterboarding gibi taktikler de dâhil” diye konuştu. Amerikan istihbarat servisi CIA, George W. Bush'un başkanlık döneminde waterboarding (zanlıya suyla boğulma hissi vererek eziyet etme) yöntemini kullanmış, bundan Obama döneminde vazgeçilmişti. Trump seçim kampanyası sırasında waterboarding'i geri getireceğini açıklamış ve "çok çok daha kötü” yöntemlere izin vereceğini söylemişti.

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AFP / EC, GA