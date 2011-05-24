-OBAMA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI TEL AVİV (A.A) - 24.05.2011 - Haaretz gazetesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD Başkanı Barack Obama'nın açıklamalarından büyük hayal kırıklığına uğradığını belirtti ve Filistin tarafının önümüzdeki bir kaç ay içinde, hatta Obama'nın görev başında olacağı dönemde de barış sürecinin ilerlemesinin mümkün olmadığı kanısında olduğunu bildirdi. Haaretz gazetesi, bu konudaki haberini Filistinli kaynaklara dayandırdı. Bir Filistinli kaynak, "Obama, Filistinliler için sürekli bir hayal kırıklığı. Kendi söylediği, toprak takasıyla birlikte 1967 sınırlarına dayalı Filistin devleti ilkeleri temelinde barışa doğru bir ilerleme sağlanması konusunda (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya da baskı yapacak gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı. Filistinli üst düzey yetkililerin, Obama'nın AIPAC'taki (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) konuşmasını Arap yetkililerle birlikte değerlendirmeye devam ettikleri belirtiliyor. Filistinli yetkililerden Obama'nın konuşmasına çeşitli tepkiler gelmesine rağmen, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, halen konuşmayı doğrudan hedef alan bir açıklama yayımlamadığına da dikkat çekiliyor. Filistinli yetkililer, Abbas'ın Obama'nın konuşmasından duyduğu hoşnutsuzluğa rağmen, ABD Başkanı ile kamuoyu önünde karşı karşıya gelmemeyi yeğlediğini belirttiler. Katar'da yapılacak Arap İnisiyatifi Komisyonu toplantısı öncesi, Filistinli yetkililer Saib Erekat ile Nebil Şaat'ın, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile yoğun görüşmeler yaptıkları da kaydedildi. Öte yandan, Filistinli gruplar El Fetih ile Hamas yetkililerinin, aralarındaki uzlaşma görüşmelerinin devamı niteliğinde önceki gün Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından, Filistinli yetkililer Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile Başbakan Vladimir Putin'in himayesinde yapılan toplantının çok önemli olduğuna dikkati çektiler. Filistinli bir yetkili, "Rusya'nın uluslararası konumu ve Ortadoğu Dörtlüsü'nün bir üyesi olması nedeniyle, uzlaşma anlaşmasına Rusya'nın desteği çok önemli" diye konuştu. Aynı yetkili, Moskova'daki toplantıda Obama'nın İsrail-Filistin uzlaşmazlığıyla ilgili konuşmasının doğrudan bahis konusu olmadığını, ancak Filistinli yetkililerin Rusya'nın uluslararası arenada Filistinlileri desteklemesini beklediklerini de kaydetti.