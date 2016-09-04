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BBC Türkçe

Obama: Havalanında yaşananları büyütmeyin

ABD Başkanı Barack Obama, gazetecilerden, G20 zirvesi için gittiği Çin'de havaalanında yaşanan gerginliği "büyütmemelerini" istedi. Havalanında Obama'ya kırmızı halı serilmedi. Obama, uçağın gövdesinden açılan küçük merdivenlerden inmek zorunda kaldı.

04 Eylül 2016 20:30

ABD Başkanı Barack Obama, gazetecilerden, G20 zirvesi için gittiği Çin'de havaalanında yaşanan gerginliği "büyütmemelerini" istedi.

Havalanında Obama'ya kırmızı halı serilmedi. Obama, uçağın gövdesinden açılan küçük merdivenlerden inmek zorunda kaldı.

Başkanlık uçağı Air Force One'ın inişinden sonra Amerikalı gazeteciler engellenirken Obama'nın heyetindeki bir yetkiliyle, Çinli yetkili arasında tartışma yaşandı. Amerikalı yetkilinin protokol kurallarına aykırı davranıldığını söylemesi üzerine Çinli yetkilinin "Burası bizim ülkemiz" diye bağırdığı duyuldu.

Ancak Barack Obama, bunun Çin-ABD ilişkilerini gölgeleyecek kadar önemli bir olay olmadığını söyledi.

Obama, havaalanında gerginlik yaşanmasının, ABD'de gazetecilere farklı davranılmasından kaynaklandığını belirterek "Bizim için gazetecilerin işlerini yaparken engellenmemesi ve soru sorabilmeleri önemli. Gezilere çıkarken değerlerimizi ve ideallerimizi arkada bırakmıyoruz. Ama bu sürtüşmeye neden olabiliyor" dedi."

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