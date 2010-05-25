Obama Hariri ile görüştü

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Beyaz Saray'da görüştü.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın Hariri'ye, “BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının ihlali anlamına gelen Lübnan'a silah naklinin oluşturduğu tehdidi” ilettiği belirtildi.



Açıklamada, “Obama, BM Güvenlik Konseyi'nin 2006 yazında Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşa son veren 1701 sayılı kararının ihlali anlamına gelen Lübnan'a silah naklinin oluşturduğu tehdit konusunda ısrar etti” denildi.



Aynı görüşme sırasında Obama'nın Hariri ile İsrail-Arap barışı, İran'ın nükleer programı gibi konuları da ele aldığı bildirilen açıklamada, Hariri'nin de görüşmeden sonra yazılı bir açıklamada bulunduğu ve “Obama ile Ortadoğu'da barış sürecinin görüşmelerin merkezinde yer aldığı” ifadesini kullandığı kaydedildi.



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Suriye'nin Hizbullah'a füze verdiği yönündeki suçlamalarına herhangi bir atıfta bulunmayan Hariri, açıklamasında, “Başkan Obama'ya barışı gerçekleştirmek için gerçek bir fırsatımızın bulunduğunu söyledim. Araplar İsrail ile bir barışa hazır. Filistinlere başkenti Kudüs olan, kendilerine ait bir devlet kurmalarına olanak sağlayan bölgesel bir barışın zamanı gelmiştir” ifadesine de yer verdi.



Hizbullah üyelerinin de bulunduğu ulusal birlik hükümetinin başbakanı olduğu Kasım 2009'dan beri ilk kez ABD'yi ziyaret eden Hariri, Obama'nın kampanya sloganı “Evet yapabiliriz”e atıfta bulunarak, “Evet bunu yapabiliriz” sözleriyle açıklamasına son verdi.





