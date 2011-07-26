-OBAMA HALKTAN YARDIM İSTEDİ WASHINGTON (A.A) - 26.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalılardan eğer borç krizinin çözümünde dengeli bir yaklaşımı destekliyorlarsa, Kongre üyelerine "baskı" yapmalarını istedi. ABD'deki günlerce süren tartışmalarla iyice çıkmaza giren federal hükümetin borçlanma limitinin yükseltilmesi ve bütçe açığının azaltılması konusunda Kongre'yle uzlaşı sağlayamayan Obama, son çareyi halkta arıyor. Limitin yükseltilmesi için son tarih olan 2 Ağustos'a sadece bir hafta kalmasına rağmen, bugün de Kongre'de Demokratlarla Cumhuriyetçilerin ortak bir plan yerine iki ayrı plan sunmasıyla, işlerin iyice karışması üzerine, Obama, Beyaz Saray'da yine kamera karşısına geçti. Günlerdir Kongre liderlerine mesajlar gönderen Obama, bu kez doğrudan Amerikan halkına da seslendi. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin, Senato'da da Demokratların çoğunluğu oluşturmasına işaret eden Obama, Amerikan halkının bölünmüş bir yönetim için oy vermiş olabileceğini ama fonksiyonsuz bir yönetime oy vermediğini söyledi. İlk kez halktan Kongre'ye baskı yapmasını, çözüme dair düşüncelerini Kongre üyelerine iletmelerini isteyen Obama, "Sizlerden seslerinizi duyurmanızı rica ediyorum. Eğer bütçe açığını azaltmak için dengeli bir yaklaşım istiyorsanız, bunu Kongre üyelerinizin bilmesini sağlayın. Eğer bu problemi uzlaşmayla çözeceğimize inanıyorsanız, onlara bu mesajı gönderin" dedi. Obama, halkın "uzlaşı" kelimesinin "kirli bir kelime" gibi kullanılmasından bıktığını, tüm gün çalıştıktan sonra yorgun argın evine dönen insanların, haber bültenlerini açtıklarında "sadece Washington'da üç halkalı aynı partizan sirki gördüğünü" söyledi. -ACİL ÇÖZÜM İSTİYOR- Obama, konuşmasında ayrıca, sorunun çözümünde dengeli bir yaklaşım istediğini tekrarladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner'in sunduğu planın, problemi sadece 6 ay ötelediğini ve kalıcı çözüm yaratmadığını ifade eden Obama, zenginlerin de fedakarlıkta bulunmadığı ve sadece orta gelirli Amerikalı'nın üzerine yüklenildiği bir çözüm olamayacağını ve bunun adil olmadığını kaydetti. Obama, Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid'in planını çok daha olumlu bulduğunu ifade etti. Obama, borç limitinin yükseltilmesi ve bütçe açığının azaltılması konusunda Kongre'deki çekişmelere ilişkin olarak da "Bu daha önce hiç oynamadığımız tehlikeli bir oyun ve bunu kaldıramayız" sözlerini kullandı. Sorunun çözümünde iki partinin de sorumluluğu bulunduğunu belirten Obama, Kongre liderlerinden, Kongre'nin her iki kanadından da geçebilecek bir çözümü acil bulmasını istedi. Obama, ABD'nin tarihinde ilk kez temerrüde düşmesi ve borçlarını ödeyemez hale gelmesinin, sıradan Amerikalıların yaşamlarını doğrudan etkileyebileceği tehlikesine işaret etti. -BORÇTAN BİRBİRLERİNİ SORUMLU TUTUYORLAR...- Konuşmasında, son 10 yılda hükümetin elde ettiğinden çok daha fazlasını harcadığına işaret eden Obama, bu sözleriyle önceki Başkan George W. Bush dönemini kastederken, Obama'nın konuşmasının hemen ardından kamera karşısına geçen Boehner ise ülkenin kazandığından fazlasını harcadığı sözleriyle, Obama'yı işaret etti. Boehner, Obama'nın çözüm önerisinin ülkenin bu ana sorununu çözmekte başarısız kaldığını iddia etti ve "kriz atmosferini" Obama'nın kendisinin yarattığını savundu.