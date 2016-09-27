Obama Halep'teki durumdan 'derinden kaygılı'

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye hükümeti güçlerinin saldırı düzenlediği Halep'in muhaliflerin elinde tuttuğu kesimlerindeki durum için "derinden kaygılı" olduğunu söyledi.

Kentteki arama kurtarma ve sağlık görevlilerinin, yoğun hava bombardımanının yol açtığı ölü ve yaralılarla başa çıkmakta zorlandığı haberleri geliyor.

Suriye Ordusu'nun üç haftadır uyguladığı ambargonun etkisiyle, ilaç ve kan stoğunun azaldığı belirtiliyor.

Bir su dağıtım istasyonuna düzenlenen hava saldırısı nedeniyle, kentin çok sayıda bölgesinin susuz kaldığı bildiriliyor.

Muhalif Şehir Konseyi Başkanı Brita Hagi Hassan, Reuters Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Kentte yaşam felç oldu" dedi.

Hassan "Herkes evine kapandı, bodrumlarda oturuyorlar. Bu füzeler, bodrumları ve insanları korumak için yaptığımız sığınakları bile hedef alıyor" dedi.

Bir dönem Suriye'nin en büyük kenti ve ticaretle sanayi merkezi olan Halep, 2012'ten bu yana kabaca ikiye bölünmüş halde.

Suriye Ordusu güçleri kentin batısını denetimleri altında tutarken, muhalif güçler doğuda hakim.

Geçen yıl boyunca Suriye Ordusu güçleri, İran destekli milisler ve Rus hava saldırılarının yardımıyla askeri üstünlüğü ele geçirdi.

Ay başında, muhaliflerin doğuya giden son yolu de kesildi ve bölgedeki 250 bin kişi kuşatma altına alındı.

ABD ve Rusya'nın arabuluculuğunda varılan kısa süreli ateşkes anlaşması Halep halkına biraz nefes aldırdı.

Ancak, anlaşma geçen Pazartesi günü çöktükten sonra Suriye Ordusu kentin tamamını ele geçirmek için saldırı başlattı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Halep ve çevresinde 248 kişinin öldüğünü söyledi.

Suriye Sivil Savunması'ndan kurtarma görevlisi Bebars Mishal uçakların "her türlü bombayı, fosfor, napalm ve misket bombalarını kullandığını" söyledi.

Muhaliflere destek veren ABD, İngiltere ve Fransa Suriye hükümetini, yeraltındaki sığınakları yok etmek için sığınak delen bombalar kullanmakla, sivil alanlara ayrım gözetmeksizin yangın bombaları atmakla ve su pompalama merkezlerini hedeflemekle suçluyor.

Yoğun Bakım Görevlisi Aref el Aref, Halep'teki hastanelerin "yaralılarla başa çıkamadığını ve malzemelerin tükendiğini" söyledi.

Reuters'a koşan El Aref "Hiçbir şey getiremiyoruz, malzeme, tıbbi görevli bile. Bazı tıbbi görevliler kırsal bölgelerde, kuşatma yüzünden gelemiyorlar" dedi.

Yardım örgütü Save The Children, bölgede hala hizmet veren başlıca hastanelerden birinin, varil bombasıyla vuruldunu duyurdu.

Suriye Amerika Medikal Topluluğu'ndan çocuk hastalıkları uzmanı Abd Arrahman Alomar, Doğu Halep'te 30 doktor ve hastanelerin 20 gün çalışmasına yetecek jeneratör yakıtı kaldığını söyledi.

Kurtarma çalışmalarının da, Suriye Sivil Savunma'nın üç itfaiye aracı ve iki ambulanının hava saldırılarında vurulmasıyla sorun yaşadığı bildirildi.

Bazı hayır kurumlarının mutfakları saldırılar nedeniyle kapalı kalırken, AFP Haber Ajansı muhabiri gıda fiyatlarının önemli derecede arttığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Başkan Barack Obama'nın Halep' ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki "iğrenç" katliam konusunda "derinden kaygı duyduğunu" söyledi.

Söscü "Esad rejimi ve Ruslar'ın yaptığı sivil hedefleri vurma ve sivilleri bombalayarak itaat ettirme kampanyası" dedi.