Obama hakkında bilmediğiniz 50 gerçek

ABD'de 4 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Barack Obama hakkında, bugüne kadar kamuoyuna yansımayan 50 gerçek:



• Örümcek Adam (Spider Man) ve Conan çizgiromanlarının koleksiyonunu yapıyor.

• Lisede basketbol oynarken arkadaşlarının kendisine taktığı lakap 'O'Bomber ', yani 'Bombacı'ymış.

• Adı, Svahili dilinde 'kutsanmış' anlamına geliyor.

• En sevdiği yemek, eşi Michelle'in yaptığı karides makarna.

• Acılı yemekleri seviyor.

• En sevdiği içecek, böğürtlenli buzlu çay.

• En sevdiği atıştırmalık fıstıklı çikolata.

• Babasıyla ilgili anılarını kaleme aldığı 'Dreams from my father' (Babamın hayalleri) isimli kitabının sesli versiyonuyla 2006 yılında Grammy ödülünü aldı.

• 2. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen 6. solak başkan.

• Harry Potter serisinin tüm kitaplarını okumuş.

• Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin imzaladığı bir çift kırmızı boks eldiveni var.

• Gençlik yıllarında bir dondurmacıda çalışmış, bu nedenle şimdi dondurmaya tahammül edemiyor.

• Endonezya'da yaşarken köpek ve yılan eti ile kızarmış çekirge yemiş.

• İspanyolca biliyor.

• Seçim kampanyası boyunca CNN izlemek yerine spor kanallarını takip etmiş.

• Başkan olmadan sigarayı bırakacağına dair eşine söz vermiş, ancak şu ana kadar sözünü tutmamış.

• Endonezya'dayken Tata isimli evcil bir maymunu varmış.

• Egzersiz yaparken 100 kilogramlık ağırlık kaldırabiliyor.

• Üniversiteye gidene kadar kendini tanıştığı kişilere 'Barry' olarak tanıtıyordu.

• En sevdiği kitap Herman Melville'in yazdığı Moby Dick.

• 1996 yılında İngiltere'de üvey kız kardeşinin nişanlısının düzenlediği bekarlığa veda partisine katılmış, ancak bir striptizcinin sahne alması üzerine partiyi terk etmiş.

• Senato binasındaki masasında bir zamanlar Robert Kennedy çalışıyormuş.

• Eşiyle birlikte geçen sene yaklaşık 4 milyon dolar kazandılar, bu paranın büyük miktarı ise Obama'nın kitap satışlarından elde edildi.

• En sevdiği filmler Casablanca ve Guguk Kuşu.

• Yanında sürekli, küçük bir Meryem Ana ile bir İsa biblosu ve iyi şans getirmesi için Irak'taki bir askerden aldığı bilekliği taşıyor.

• Harvard'da okuduğu yıllarda öğrencilerin hazırladığı bir takvime poz vermek için başvuruda bulunmuş, ancak poz verecek kişileri seçen ve sadece kadınlardan oluşan komite tarafından reddedilmiş.

• En sevdiği müzisyenler arasında Miles Davis, Bob Dylan, Bach ve The Fugees var.

• Eşi Michelle'i ilk buluşmalarında Spike Lee'nin 'Doğru Şeyi Yap' adlı filmine götürmüş.

• Scrabble ve poker oynamayı seviyor.

• Kahve içmiyor, alkolü de çok nadir tüketiyor.

• Politikacı olmasaydı mimar olmayı istermiş.

• Gençlik yıllarında marihuana ve kokain kullanmış.

• İki kızının hayali de Yale Üniversitesi'nde okumak. 10 yaşındaki kızı Malia aktris, 7 yaşındaki kızı Sasha ise müzisyen olmayı istiyor.

• Gençler arasında moda olan düşük bel pantolonlardan nefret ediyor.

• Okul döneminde aldığı öğrenim kredisini, ancak 4 yıl önce, kitabıyla ilgili sözleşmeyi imzaladıktan sonra ödeyebildi.

• Chicago'daki evinde 4 adet şömine var.

• Kızı Malia'nın vaftiz annesi, ünlü papaz ve siyah hakları savunucusu Jesse Jackson'ın kızı Santita.

• En kötü alışkanlığının durmadan BlackBerry'sini kontrol etmek olduğunu söylüyor.

• Apple Mac dizüstü bilgisayar kullanıyor.

• Aşırı derecede benzin yakan Chrysler 300 SUV model arabasını bırakarak Ford Escape Hybrid kullanmaya başladı.

• Hart Schaffner Marx markasının ortalama bin 500 dolar değerindeki takımlarını giyiyor.

• Birbirinin aynısı olan 4 çift siyah ayakkabısı var.

• Chicago'daki berberi Zarif'e 21 dolar karşılığında her hafta saçlarını kestiriyor.

• En sevdiği televizyon dizileri Mash ve The Wire.

• Gizli Servis tarafından konuşma ve yazışmalarda kullanılmak üzere kendisine verilen kod adı 'Renegade' (Kaçak).

• Beyaz Saray'a basketbol sahası kurmayı planlıyor.

• En sevdiği sanatçı Pablo Picasso.

• Endonezya'daki arkadaşlarının çoğunun 'sokak çocukları' olduğunu söylüyor.

• Masasında üstünde, Kenya'da yaşamın inceliğini sembolize eden, tahtadan yumurta tutan bir el biblosu var.

• Babası Kenya hükümeti için çalışan üst düzey bir ekonomistti.