Obama hakkında bilmediğiniz 50 gerçek

ABD'de 4 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Barack Obama hakkında, bugüne kadar kamuoyuna yansımayan 50 gerçek:
• Örümcek Adam (Spider Man) ve Conan çizgiromanlarının koleksiyonunu yapıyor.
• Lisede basketbol oynarken arkadaşlarının kendisine taktığı lakap 'O'Bomber ', yani 'Bombacı'ymış.
• Adı, Svahili dilinde 'kutsanmış' anlamına geliyor.
• En sevdiği yemek, eşi Michelle'in yaptığı karides makarna.
• Acılı yemekleri seviyor.
• En sevdiği içecek, böğürtlenli buzlu çay.
• En sevdiği atıştırmalık fıstıklı çikolata.
• Babasıyla ilgili anılarını kaleme aldığı 'Dreams from my father' (Babamın hayalleri) isimli kitabının sesli versiyonuyla 2006 yılında Grammy ödülünü aldı.
• 2. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen 6. solak başkan.
• Harry Potter serisinin tüm kitaplarını okumuş.
• Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin imzaladığı bir çift kırmızı boks eldiveni var.
• Gençlik yıllarında bir dondurmacıda çalışmış, bu nedenle şimdi dondurmaya tahammül edemiyor.
• Endonezya'da yaşarken köpek ve yılan eti ile kızarmış çekirge yemiş.
• İspanyolca biliyor.
• Seçim kampanyası boyunca CNN izlemek yerine spor kanallarını takip etmiş.
• Başkan olmadan sigarayı bırakacağına dair eşine söz vermiş, ancak şu ana kadar sözünü tutmamış.
• Endonezya'dayken Tata isimli evcil bir maymunu varmış.
• Egzersiz yaparken 100 kilogramlık ağırlık kaldırabiliyor.
• Üniversiteye gidene kadar kendini tanıştığı kişilere 'Barry' olarak tanıtıyordu.
• En sevdiği kitap Herman Melville'in yazdığı Moby Dick.
• 1996 yılında İngiltere'de üvey kız kardeşinin nişanlısının düzenlediği bekarlığa veda partisine katılmış, ancak bir striptizcinin sahne alması üzerine partiyi terk etmiş.
• Senato binasındaki masasında bir zamanlar Robert Kennedy çalışıyormuş.
• Eşiyle birlikte geçen sene yaklaşık 4 milyon dolar kazandılar, bu paranın büyük miktarı ise Obama'nın kitap satışlarından elde edildi.
• En sevdiği filmler Casablanca ve Guguk Kuşu.
• Yanında sürekli, küçük bir Meryem Ana ile bir İsa biblosu ve iyi şans getirmesi için Irak'taki bir askerden aldığı bilekliği taşıyor.
• Harvard'da okuduğu yıllarda öğrencilerin hazırladığı bir takvime poz vermek için başvuruda bulunmuş, ancak poz verecek kişileri seçen ve sadece kadınlardan oluşan komite tarafından reddedilmiş.
• En sevdiği müzisyenler arasında Miles Davis, Bob Dylan, Bach ve The Fugees var.
• Eşi Michelle'i ilk buluşmalarında Spike Lee'nin 'Doğru Şeyi Yap' adlı filmine götürmüş.
• Scrabble ve poker oynamayı seviyor.
• Kahve içmiyor, alkolü de çok nadir tüketiyor.
• Politikacı olmasaydı mimar olmayı istermiş.
• Gençlik yıllarında marihuana ve kokain kullanmış.
• İki kızının hayali de Yale Üniversitesi'nde okumak. 10 yaşındaki kızı Malia aktris, 7 yaşındaki kızı Sasha ise müzisyen olmayı istiyor.
• Gençler arasında moda olan düşük bel pantolonlardan nefret ediyor.
• Okul döneminde aldığı öğrenim kredisini, ancak 4 yıl önce, kitabıyla ilgili sözleşmeyi imzaladıktan sonra ödeyebildi.
• Chicago'daki evinde 4 adet şömine var.
• Kızı Malia'nın vaftiz annesi, ünlü papaz ve siyah hakları savunucusu Jesse Jackson'ın kızı Santita.
• En kötü alışkanlığının durmadan BlackBerry'sini kontrol etmek olduğunu söylüyor.
• Apple Mac dizüstü bilgisayar kullanıyor.
• Aşırı derecede benzin yakan Chrysler 300 SUV model arabasını bırakarak Ford Escape Hybrid kullanmaya başladı.
• Hart Schaffner Marx markasının ortalama bin 500 dolar değerindeki takımlarını giyiyor.
• Birbirinin aynısı olan 4 çift siyah ayakkabısı var.
• Chicago'daki berberi Zarif'e 21 dolar karşılığında her hafta saçlarını kestiriyor.
• En sevdiği televizyon dizileri Mash ve The Wire.
• Gizli Servis tarafından konuşma ve yazışmalarda kullanılmak üzere kendisine verilen kod adı 'Renegade' (Kaçak).
• Beyaz Saray'a basketbol sahası kurmayı planlıyor.
• En sevdiği sanatçı Pablo Picasso.
• Endonezya'daki arkadaşlarının çoğunun 'sokak çocukları' olduğunu söylüyor.
• Masasında üstünde, Kenya'da yaşamın inceliğini sembolize eden, tahtadan yumurta tutan bir el biblosu var.
• Babası Kenya hükümeti için çalışan üst düzey bir ekonomistti.