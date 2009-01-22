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Dünya

Obama, haberin '3 büyüklerini' küstürdü

3 büyük uluslararası haber ajansı, Obama'nın Oval Ofis'teki ilk güne ait havuz fotoğraflarını yayımlamayı reddetti

22 Ocak 2009 02:00

3 büyük uluslararası haber ajansı, Obama'nın Oval Ofis'teki ilk güne ait havuz fotoğraflarını yayımlamayı reddetti

Reuters, Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP) haber ajansları, ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama'nın Oval Ofis'teki ilk çalışma günüyle ilgili olarak Beyaz Saray'ın verdiği fotoğrafları servise koymayı reddetti.

Üç haber ajansı, Beyaz Saray'ın, ajans foto muhabirlerinin Başkanların Oval Ofis'teki ilk gününün fotoğraflarının çekilmesine izin vermemekle, uzun süredir devam eden bir geleneği yıktığını belirtti.

Kendimiz çekmek istiyoruz

AP'nin Amerikan haberleri editörü Michael Oreskes, Beyaz Saray tarafından sağlanan fotoğrafları kullanmayacaklarını belirtirken, Reuters sözcüsü Courtney Dolan, Beyaz Saray'ın fotoğraflarını kullanmanın yerleşik uygulamalara büyük tezat oluşturacağını ifade ederek, büyük haber ajanslarının Beyaz Saray ve Başkanın fotoğraflarını bağımsız olarak çekme konusundaki uzun süreli geleneğin devam etmesini istedi.

AFP'nin kuzey ve güney Amerika fotoğraf müdürü Vincent Amaluy da Beyaz Saray'ın uygulamasının bir yasaklamadan çok bir oyun olduğundan şüphe ettiğini belirterek, görüşmeler yoluyla dostça bir çözüm bulmalarından ümitli olduğunu kaydetti.

Haber ajanslarının tepkileriyle ilgili olarak Obama yönetiminden açıklama yapılmadı.

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