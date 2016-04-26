Obama: Güvenli bölgeye karşı değilim ama uygulaması zor

Almanya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama, Alman Başbakan Angela Merkel ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin önerdiği "Suriye’de güvenli bölge" fikrine ideolojik olarak karşı olmadığını ancak bunun uygulanmasının çok zor olduğunu söyledi. Merkel ise Suriye'de, askeri müdahale gerektiren, klasik bir güvenli bölgeyi savunmadığını ancak mültecilerin güvenli olabilecekleri bir alanın kurulması gerektiğini belirtti.

Alman lider, Cenevre'deki barış görüşmelerinde bunun kararlaştırılmasını umut ettiğini söyledi.

“Kara birlikleriyle Esad’ı devirmek hata olur”

Barack Obama, İngiltere ziyaretinde Suriye'ye kara birlikleri gönderilmesinin yanlış olacağını söylemişti. Obama askeri çabaların tek başına Suriye'nin sorunlarını çözmeye yeterli olmayacağını belirterek, "ABD, İngiltere ya da Batılı ülkelerin Suriye'ye kara birlikleri gönderip Esad rejimini devirmesi hata olur" demişti.

Obama başkanlıktaki kalan dokuz aylık süresi içinde Irak Şam İslam Devleti'nin yenilgiye uğratılmayacağını da kabul etmiş, "Ancak yavaşça, faaliyet gösterdikleri alanı daraltabiliriz" demişti. Obama, Suriye'nin "içler acısı ve çok karmaşık bir durumda" olduğunu söylerek sorunun basit bir çözümü olmadığını vurgulamıştı.

Obama ABD öncülüğündeki koalisyonun "Rakka gibi yerlerde IŞİD'i hedef almaya devam edeceğini, ülkenin bu bölümlerini tecrit edeceklerini, Avrupa'ya yabancı savaşçı gönderen bu bölümlerini hapsedeceklerini" söylemişti.