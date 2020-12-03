Obama, güven yaratmak için Koronavirüs aşısını kamera karşısında yaptırabilir

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ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci 'güvenli olduğunu söylediğinde' yaptıracağını söyledi. Obama, güven inşa etmek için aşıyı olurken videoya çekebileceğini söyledi.

The Joe Madison Show adlı programa katılan Obama "Aşı olacağım. Aşıyı televizyonda olabilir ya da kendim videoya çekebilirim, böylece insanlar bilime güvendiğimi bilirler. Ben Covid-19'a yakalanmaya güvenmiyorum" dedi.

ABD'li Moderna ve Pfizer şirketleri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne acil kullanım onayı için başvurdu. Aşıların onaylanıp onaylanmadığının 10 Aralık tarihinde belli olması bekleniyor. Eyaletler aşı dağıtımı için hazırlıklar yapmaya başlarken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve bakım evi sakinleri yapılmasını önerdi.

Obama, Dr. Fauci'nin "güvenli" olduğunu söylemesiyle aşyı yaptıracağını söyledi. Obama, risk grubundaki kişilerin aşı yaptırması için uyardı.