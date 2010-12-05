-OBAMA: GÜNEY KORE ANLAŞMASI DÖNÜM NOKTASI WASHINGTON (A.A) - 05.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ''ABD'nin Güney Kore ile yaptığı yeni serbest ticaret anlaşmasının, otomobil, tarım ürünleri ile diğer mal ve hizmet ihracını artıracağını'' söyledi. Güney Kore ile yoğun görüşmeler sonucu varılan serbest ticaret anlaşmasını ''bir dönüm noktası'' olarak değerlendiren Obama, ''Serbest ticaret anlaşması Güney Kore'ye ihracatımızı 11 milyar dolar kadar artıracak ve en az 70 bin Amerikalıya iş olanağı sağlayacak. ABD'li otomobil ve kamyon üreticileri Güney Kore pazarına daha fazla girecek'' dedi. Anlaşmayla her iki ülkeninde kazandığını ve anlaşmanın Washington'ın Seul ile ittifakının gücünü gösterdiğini belirten Obama, ''Geçen ay Seul'de görüşmecilerimizden Amerikalı işçiler ve şirketler için en iyi anlaşmaya varmalarını istedim. ABD'de imalattaki iş gücümüzü himaye etmek ve yaratma yeteneğimizi güçlendiriyoruz, Amerikalı çiftçilerin tarım ürünleri ihracatını artırıyoruz ve Güney Kore'nin hizmetler piyasasını ABD'li şirketlere açıyoruz'' diye konuştu. Obama, ''Anlaşma, gelecek beş yılda ABD'nin ihracatını ikiye katlama amacıma ulaşmama önemli ölçüde katkıda bulunacak. Gerçekte, Bu anlaşmanın tek başına, ABD'nin ekonomik üretimini bizim son dokuz serbest ticaret anlaşmamızın toplamından daha fazla artıracağı tahmin ediliyor'' ifadesini kullandı. Asya'da ve dünyanın diğer bölgelerinde gelecekte olası anlaşmalara model teşkil edecek anlaşmanın Kongre'de onaylanması için Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle çalışacağı sözü veren Obama, ''Bu anlaşma, başkan olarak Asya'da ve dünyanın başka yerlerinde çalışmaya devam edeceğim bir serbest ticaret anlaşması örneği oluşturuyor. Bu anlaşma ayrıca ABD'nin küresel ekonomide önderlik yapmadaki ve rekabetteki kararlılığını gösteriyor'' dedi. Güney Kore ile yapılan anlaşma özel sektör ve ABD Ticaret Odası'nın yanı sıra Cumhuriyetçilerin de desteğini aldı. ABD'li otomotiv üreticisi Ford'un Üst Yönetici (CEO) Alan Mulally, anlaşmanın ''dünyada ABD'li üreticilere en fazla kapalı otomotiv piyasalarından biri olan Güney Kore'yi açacak dönüşümcü bir anlaşma olduğunu'' söyledi. -GÜNEY KORE TARAFI- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak da yaptığı açıklamada, ''Anlaşma, her iki ülke için büyük ekonomik fayda sağlıyor ve iki ülke arasındaki ittifakı daha da güçlendiriyor. Bu anlaşma, dengeli biçimde iki ülkenin çıkarlarını yansıtarak karşılıklı kazan-kazan ilkesine temel sağladığı için anlam ifade ediyor'' dedi. Ticaret Bakanı Kim Jong-hoon da anlaşmanın ülkesinin tek taraflı ödününün sonucu olduğu görüşlerine katılmadığını belirterek, ''Otomotiv sektöründe ABD'nin taleplerini kabul ederek, Güney Kore zamanla ABD otomotiv piyasasında payını artırabilecek. Güney Kore'nin ABD'deki otomobil satışları anlaşmadan sınırlı etkilenecek'' diye konuştu. Güney Kore Otomobil İmalatçıları Derneği'nden yapılan açıklamada da ''Anlaşma, ABD'de Güney Kore üretimi otomobillerin rekabetini ve satışlarını artırmaya yardımcı olarak, belirsizliği kaldıracak'' denildi. Muhalefetteki Demokrat Parti sözcüsü Lee Chun-seok, hükümeti ''ülke çıkarlarına karşı önemli ödünler vermekle'' suçlayarak, ''Anlaşmanın hiçbir yerinde karşılıklı ödün ilkesini bulamıyoruz'' dedi. Demokrat İşçi Partisi milletvekili Kang Ki-kab da anlaşmayı, ''Güney Kore'nin ABD'ye itaat diploması'' olarak yorumladı. Kang ve diğer muhalefet milletvekillerinin de içinde bulunduğu göstericiler, başkent Seul'de anlaşmayı, Devlet Başkanı Lee ve politikalarını protesto için gösteri düzenledi. -SERBEST TİCARET ANLAŞMASI- Güney Kore Ticaret Bakanı Kim ve ABD'nin Ticari Temsilcisi Ron Kirk, dört gün süren yoğun görüşmelerden sonra cuma günü nihai anlaşmaya vardılar. Güney Kore'nin ABD'den sığır eti ithalatıyla ilgili konuların geçmediği anlaşma, Güney Kore'nin ABD'nin sanayi ve tüketim mallarına uyguladığı yüksek oranlı gümrük vergilerini beş yıl içinde ortadan kaldırmayı amaçlıyor. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na göre bu vergilerin kaldırılması, ABD mallarının ihracatını en az 10 milyar dolar artıracak. Ayrıca Güney Kore'nin 560 milyar dolarlık dev hizmetler piyasasını ABD'li şirketlere açan anlaşmadan, en fazla karlı çıkanlardan birinin ABD otomotiv sektörü olacağı belirtildi. Anlaşmayla, ABD, Güney Kore otomobillerine uyguladığı yüzde 2,5 oranındaki gümrük vergisini beş yıl içinde ortadan kaldıracak ve Güney Kore ise ABD otomobillerine koyduğu yüzde 8 gümrük vergisini hemen yüzde 4'e indirecek ve bu vergiyi dört yıldan sonra tamamen uygulamadan kaldıracak. ABD, kamyonet ithalatına uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergisini sekiz yıl daha uygulayacak, daha sonra aşamalı olarak kaldıracağı gümrük vergisini onuncu yılda tamamıyla sonlandıracak. Güney Kore'nin ise ABD'den ithal ettiği kamyonetlere uyguladığı yüzde 10 gümrük vergisini derhal kaldırması gerekecek.