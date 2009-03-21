'Obama, Güney Amerika konusunda bilgisiz'

Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD Başkanı Barack Obama'nın Güney Amerika'da olup bitenler hakkında fazla bilgisi olmadığını öne sürdü.



El Cezire televizyonuna verdiği demeçte Chavez, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio de Silva'nın da Obama ile görüşmesinden "çok memnun ayrılmadığını" söyledi.



Chavez, "Satır aralarını okuduğumda Obama'nın burada, Latin Amerika'da, gerçekten neler olduğu konusunda yeterli bilgisi olmadığını görüyorum. Sanırım hala danışmanlarının ona verdiği değersiz, anlamsız bilgileri okuyor" dedi.



Chavez, Obama'nın selefi Başkan Bush döneminde çalışan yetkililerin birçoğundan fikir aldığını sözlerine ekledi.



Eleştirilerine rağmen Chavez, Obama ile daha iyi ilişkiler içinde olma umudunu da dile getirdi.

