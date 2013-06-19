Obama: Guantanamo'yu kapatmak istiyorum

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de akan kanın durması gerektiğini belirterek, Beşşar Esed'in ülkesini kan gölüne çevirdiğini kaydetti.

Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Obama, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in geleceğinin olmadığını ifade ederek, ''Esed kendi halkını öldürüyor. Ülkesini kan gölüne çevirdi. Kendi meşruiyetini tekrar kazanması mümkün değil'' dedi.

Suriye’de barış, demokrasi ve hoşgörü istediklerini vurgulayan Obama, kimyasal silah kullanılmaması uyarısında da bulunarak, ''Suriye'deki muhaliflere nasıl, ne gibi yardım yapılacağı konusunda yorum yapmayacağım. Biz sadece savaşı sona erdirmek istiyoruz'' diye konuştu.

Obama ayrıca bu konuda G-8 Zirvesi'nde ileriye dönük bir adım atıldığına dikkati çekti.

'Guantanamo'yu kapatmak istiyorum'

Obama, bir soru üzerine, Guantanamo'daki cezaevini kapatmak istediğini ancak bunun kolay olmadığını belirtti. Bu konunun kongrenin onayına bağlı olduğunu ve tartışmaların sürdüğünü hatırlatan Obama, Guantanamo'da hala tehlikeli kişilerin olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı Obama, ülkesindeki dinleme skandalıyla ilgili, ''Bu bir dinleme olayı değil. Bu sayede 50 olayın önüne geçildi. Bu tehditler sadece ABD için değil Almanya için de geçerli. Ayrıca tüm yapılanlar yargının gözetiminde'' diyerek sistemi savundu.

Almanya'nın ABD'nin önemli bir ticari ortağı olduğunun altını çizen Obama, AB ve ABD arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması konusunda Başbakan Angela Merkel ile de görüştüklerini ve anlaşmanın ABD için de önemli olduğunu kaydetti.

Almanya'da bazı gazetelerde çıkan, Afrika'daki insansız hava araçları Stuttgart'tan kontrol ediliyor haberlerini yalanlayan Obama, insansız hava araçlarının Almanya'dan yönlendirilmediğini açıkladı.

Taliban ile barış görüşmeleri

Taliban ile planlanan barış görüşmelerini savunan Obama, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin eleştirilerine sakin cevap verdiğini ifade ederek, ''Gerilim olacağını biliyoruz. Bu bizim için sürpriz değil. Afganistan'da büyük bir güvensizlik hakim. Savaşın içindeyiz. Yine de çatışan tarafları iletişim kurmaya çağırıyorum'' diye konuştu.

Merkel: Suriye'ye silah göndermeyeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suriye'ye silah göndermeyeceklerini belirterek, Suriye'de Esed sonrası neler olacağının bilinmediğini ve terörist gruplar konusunda çekinceleri olduğunu dile getirdi.

Merkel, silah yerine insani yardım yapacaklarını söyledi.

Esed'in meşruiyetini kaybettiğini ifade eden Merkel, BM'de Rusya'nın vetosu nedeniyle bu ülke hakkında herhangi bir karar alınamadığına dikkati çekti.

Bir süredir gündemde olan internet verilerinin depolanması konusuna da değinen Merkel, ''İnternet yeni bir ülke'' dedi.

ABD'den internetin izlenmesi konusunda orantılı olmasını isteyen Merkel, ABD'ye güvenlik alanındaki işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Merkel, Obama ile İran'ın nükleer programı ve Afganistan'daki durumu da görüştüklerini sözlerine ekledi.