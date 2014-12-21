Obama: Guantanamo'nun kapanması için elimden geleni yapacağım

ABD Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz günlerde ikili ilişkileri normalleştirme adına tarihi adımlar attıkları Küba'da bulunan Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılması için elinden gelen her şeyi yapacağını bildirdi.



ABD Başkanı Barack Obama, CNN’ye verdiği mülakatta, Kuzey Kore’nin Sony’ye siber saldırısına ilişkin soruları da yanıtladı. Pyongyang yönetiminin eylemini “savaş nedeni” olarak görüp görmediğine “Hayır” yanıtı veren Obama, “Bu bir sanal vandalizmdi” dedi.

Anadolu Ajansı'ndan Erkan Avcı'nın haberine göre, Obama, “Onların göz önünde tutmaları gereken ticari faaliyetleri bulunduğu gerçeğini anlıyorum. Onlar bununla ilgili (filmin ertelenmesi) benimle doğrudan konuşsalardı, ben sinema şirketleri zincirlerini ve distribütörlerini arayabilir ve neyin ne olduğunu sorabilirdim” diye konuştu.

Sony ile spesifik bir problemi olmadığını ifade eden Obama, şirketin kararından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Obama, şunları kaydetti:

“Başka bir ülkede bir diktatörün siber saldırıyla bir şirketin dağıtım zincirini ve ürünlerini engellediğini ve bunun sonucu olarak kendimizi sansürlediğimiz örneğini düşünün. Bu bir sorundur. Bu sadece eğlence endüstrisi için değil, aynı zamanda haber endüstrisi için de problemdir. CNN, Kuzey Kore’yle ilgili eleştirel haberler yaptı. Eğer CNN’nin sanal alanının güvenliğinin gerçekten kırıldığını düşündüğünüzde ne olur? Birden, ‘Kuzey Kore ile ilgili haberler yapmıyoruz' mu diyeceğiz? Bu nedenle burada önemli olan mesele Sony’nin kötü bir ‘aktör’ olarak gösterilmemesidir. Siber saldırılara karşı önlem almak için daha fazlasını yapmalıyız.”

Sony firmasının, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast kurgusunu konu alan komedi filmi "Röportaj" nedeniyle "Barış Muhafızları (Guardians of Peace-GOP)" adındaki bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına ve tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti. Şirket, siber saldırı üzerine filmin Noel'de planlanan gösterimini iptal etmişti.

FBI da cuma günü, Sony'ye yönelik siber saldırılardan Kuzey Kore'nin sorumlu olduğu sonucuna varacak yeterli bilgiye sahip olduklarını açıklamıştı.

Guantanamo’nun kapatılması

ABD Başkanı Obama, bir soru üzerine, Beyaz Saray’daki son iki yılında Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılması için bastıracağını söyledi.

“Guantanamo’nun kapatılması için elimden gelen her şeyi yapacağım” diyen Obama, hapishanede bulunanların ekonomik açıdan kendilerine büyük bir yük oluşturduğuna dikkati çekti. Obama, sayıları şu anda 150’den az olan tutuklular için milyonlarca dolar harcandığını belirtti. Obama, “Serbest bırakılmak için aklananları kendi ülkelerine ya da onları kabul etmek isteyen diğer ülkelere göndermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Obama, 2008’deki başkanlık seçimleri kampanyasında Guantanamo Hapishanesi’nin kapatılacağına dair söz vermişti. Ancak Obama, Kongre’nin tutukluların transferine yasak getiren veya hapishanenin kapatılmasının önüne geçen birçok adımıyla karşı karşıya kalmıştı.

Obama, cuma günü de Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılmasını ve mahkumların transferini kısıtlayan 2015 yılı savunma bütçe tasarısını imzalamış ancak Kongre'ye ilgili maddenin değiştirilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunmuştu.