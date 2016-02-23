T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, Guantanamo kampını kapatıyor

Kamp, 11 Eylül'den sonra kurulmuştu

23 Şubat 2016 23:52

ABD Başkanı Barack Obama, Savunma Bakanlığı'nın aldığı Guantanamo Kampı'nın kapatılmasına ilişkin karara, "Ulusal güvenliğimiz yararına değil onu sarsıyor" diyerek destek verdi.

2009 yılında göreve başladığında kampın kapatılmasının önemini birçok kez vurguladığını ve kampın açık kalmasının ABD’nin değerleriyle uyuşmadığını belirten Obama, "Kampın tahliye planı, ABD’de bir dönemi kapatacak" dedi.

Guantanamano Kampı’nda kalan 91 tutuklu plana göre Kansas, Kolorado, Güney Karolina’daki hapishanelerine nakledilecek, 30 esir ise başka ülkelerdeki hapishanelere gönderilecek. Savunma Bakanlığı daha önce esirlerin 13 hapishaneye nakledileceğini ve bunun ulusal güvenlik için bir tehdit unsuru oluşturmadığını ifade etmişti. 
 

Kamp ne için kurulmuştu?
 

Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan tutukevi, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ertesinde ABD'nin Afganistan'ı işgalinin ardından kurulmuştu.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından ilan edilen "terörle küresel savaş" kapsamında yakalanan ilk terör zanlıları 11 Ocak 2002'de buraya getirilmişti.

ABD Başkanı Obama, 2008 yılında başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Guantanamo tutukevini kapatacağını ifade etmişti. Obama, cezaevinin kapatılması sürecini hızlandırması için bugüne kadar üç özel temsilci atamıştı.

ETİKETLER

Guantanamokamp11 eylülsaldırıobamakapatıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24