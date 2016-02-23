Obama, Guantanamo kampını kapatıyor

ABD Başkanı Barack Obama, Savunma Bakanlığı'nın aldığı Guantanamo Kampı'nın kapatılmasına ilişkin karara, "Ulusal güvenliğimiz yararına değil onu sarsıyor" diyerek destek verdi.

2009 yılında göreve başladığında kampın kapatılmasının önemini birçok kez vurguladığını ve kampın açık kalmasının ABD’nin değerleriyle uyuşmadığını belirten Obama, "Kampın tahliye planı, ABD’de bir dönemi kapatacak" dedi.

Guantanamano Kampı’nda kalan 91 tutuklu plana göre Kansas, Kolorado, Güney Karolina’daki hapishanelerine nakledilecek, 30 esir ise başka ülkelerdeki hapishanelere gönderilecek. Savunma Bakanlığı daha önce esirlerin 13 hapishaneye nakledileceğini ve bunun ulusal güvenlik için bir tehdit unsuru oluşturmadığını ifade etmişti.



Kamp ne için kurulmuştu?



Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan tutukevi, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ertesinde ABD'nin Afganistan'ı işgalinin ardından kurulmuştu.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından ilan edilen "terörle küresel savaş" kapsamında yakalanan ilk terör zanlıları 11 Ocak 2002'de buraya getirilmişti.

ABD Başkanı Obama, 2008 yılında başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Guantanamo tutukevini kapatacağını ifade etmişti. Obama, cezaevinin kapatılması sürecini hızlandırması için bugüne kadar üç özel temsilci atamıştı.