Obama: Guantanamo 1 yıl içinde kapansın

İnsan haklarına saygı

Davalar askıya alınmıştı

Obama, imzaladığı başkanlık kararıyla, Küba'daki ABD Donanma Üssü'nde bulunan hapishanenin kapatılmasını emrederken, imzaladığı başka bir kararla terör şüphelilerinin yargılandığı askeri mahkemelerin gözden geçirilmesini istedi.ABD Başkanı Barack Obama, üçüncü bir kararla da şüphelilerin sert yöntemlerle sorgulanmasını yasakladı.Guantanamo, 11 Eylül saldırılarını izleyen ABD’nin Afganistan operasyonundan sonra kurulan, yüzlerce yabancı terör sanığının yıllarca yargılanmaksızın tutulduğu ve sonrasında da askeri mahkemelerde yargılanmaya başlandığı, dünyada büyük tepki gören bir kurumdu.Guantanamo’da geçen yıllarda yaklaşık 600 tutuklu bulunurken, bu sayı şu anda 245’e düşmüş durumda.Başkan Obama, kararları imzalarken yaptığı açıklamada, teröre karşı mücadelenin süreceğini, ancak bunun, ABD’nin insan haklarına saygı gösteren kendi koşulları çerçevesinde yapılacağını söyledi. Obama’nın diğer icra emri çerçevesinde de bütün ABD güvenlik personelinin, sanıkları sorgulamasında ABD Kara Kuvvetleri’nin ilgili el kitabındaki ilkelere uyması öngörülüyor.Obama, önceki gün de, Guantanamo'daki savaş suçları mahkemelerinin askeri savcılarına, karara bağlanmamış davaların 120 gün süreyle durdurulmasını istemeleri emrini vermişti. Obama ve ekibi bu süre içinde, büyük tepki çeken askeri mahkemenin gidişatını ve zanlıların durumunu incelemek için zaman kazanacak.Obama'nın emri doğrultusunda, Guantanamo'da askeri mahkemede karara bağlanmamış 21 davayla ilgili işlemler durdurulacak. Bu davalar arasında, 11 Eylül saldırılarını düzenlemekle suçlanan 5 tutuklunun idamını isteyen dava da bulunuyor.Öte yandan Obama, görevinin ikinci gününde Ortadoğu Özel Temsilciliği’ne eski Senatör George Mitchell’i atadığını açıkladı. Hamas’ın roket saldırılarını eleştiren Obama, “Kalbimiz, gıda ve temiz su ihtiyacında olan acil tıbbi yardım bekleyen Filistinlilerledir” diyerek İsrail’in Gazze ablukasını eleştirdi. Obama, İsrail’den yardım için geçiş noktalarını açmasını istedi.