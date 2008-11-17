Obama, Gitmo'yu kapatacak

ABD'de 4 Kasım'da yeni başkan seçilen Barack Obama, ABD'nin Küba'daki üssü Guantanamo'daki tartışmalı tutukevini kapatma isteğini yineledi.



2002 yılının başlarında Küba'nın güneydoğusunda bulunan deniz üssünde kurulan tutukevinden bugüne kadar 800 kadar kişi geçti ve şu anda 255 kadar kişi burada tutuluyor.



Obama, seçimden beri ilk kez Amerikan CBS televizyon kanalına verdiği mülakatta, “Birçok kez Guantanamo'yu kapatmak istediğimi söyledim ve bunu yerine getirmek istiyorum” ifadesini kullandı.



Amerikan ordusunun sorgulama yöntemi olarak işkenceyi kullanmasına son vermek istediğini belirten Obama, “Birçok kez 'Amerika işkence yapmaz' dedim ve şimdi de işkence yapmadığımızdan emin olacağım” dedi.



Obama, Guantanamo'nun kapatılması ve işkencenin son bulmasının ABD'nin ahlaki bakımdan eski yerini kazanmasına olanak sağlayacak çabanın bir parçası olduğunu kaydetti.



Yönetim ekibinin ekonomik krizin daha da derinleşmesine engel olmak için çalışacağını söyleyen Obama, Irak'tan Amerikan birliklerinin geri çekilmesi sözünün de arkasında durduğunu belirtti.



Obama, göreve gelir gelmez üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelerek, 2003 yılının Mart ayından beri 4 binden fazla Amerikan askerinin öldüğü Irak'tan birlik çekmek için plan hazırlayacağını kaydetti.



Ekonomi alanında mali piyasaların güvenini tesis etmek için çalışacağını ifade eden Obama, resesyonla mücadelenin önemini vurguladı. Amerikan otomobil sanayisinin içinde bulunduğu zorluklarla ilgili kurtarma planından söz eden Obama, “Otomobil sektörünün iflası bir felaket olur” diye konuştu.



Yönetim ekibinin ilk üyelerini ne zaman açıklamaya başlayacağı sorusunu “Yakında” diye cevaplandıran Obama, eşi Michelle'in ilk görevinin kızları Sasha ve Malia ile ilgilenmek olduğunu, bununla birlikte ülkenin “first lady”si olarak üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Kayınvalidesinin Beyaz Saray'da yaşayıp yaşamayacağı sorusunu “İsterse gelir” diye yanıtlayan Obama, hayatlarında “sokaklarda yürüyememek” gibi hala alışamadıkları birtakım yenilikler olduğunu sözlerine ekledi.



2002 yılının başlarında Küba'nın güneydoğusunda bulunan deniz üssünde kurulan tutukevinden bugüne kadar 800 kadar kişi geçti ve şu anda 255 kadar kişi burada tutuluyor.



Bu kişiler, Amerikan adaletinin bütün ilkelerine aykırı biçimde, haklarında herhangi bir suçlamada bulunulmaksızın ve belirsiz süreliğine tutuluyor. Bir askeri mahkeme tarafından “düşman savaşçı” ilan edilen bu insanlar, sadece bu haziran ayından beri federal mahkemeye başvurma imkanına sahip bulunuyor.