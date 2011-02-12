-OBAMA GİBBS'E KRAVATI İADE ETTİ WASHINGTON (A.A) - 12.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, dün sözcüsü Robert Gibbs ile vedalaştı ve 7 yıl önce, siyasi yükselişinin başında ondan aldığı kravatı iade etti. Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasına ilişkin konuşmasını yaptıktan birkaç dakika sonra Gibbs'in son kez basın toplantısı düzenlediği salona gitti ve Mısır'daki önemli gelişmelere atıfta bulunarak, ''Elbette Gibbs'in gidişi, bugünün en önemli gidişi'' şeklinde espri yaptı. Gibbs'in kendisiyle Senato'ya aday olduğu 2004'ten beri çalıştığını hatırlatan Obama, aynı yıl yaptığı ve ''partizanlık sınırlarının aşılması'' çağrısında bulunduğu konuşmanın hafızalarda siyasi yükselişinin başlangıç noktası olarak yer ettiğinin düşünüldüğünü ifade ederek, ''Birçoğunuz bizleri harekete geçiren şeyin bu konuşma olduğunu sanıyor, oysa çözmem gereken en önemli şey hangi kravatı takacağımdı ve konuşma yapmaya başlamadan 10 dakika önce hala kravatlar hakkında tartışıyorduk. Michelle (eşi) hiçbirini beğenmiyordu. Şimdi hatırlamıyorum, birisi 'Gibbs'in kravatına ne dersin' dedi. Gibbs hiçbir şey demedi, ama kravatını geri alamadığından memnun olmadığını biliyorum'' ifadesini kullandı. Obama daha sonra bu kravatı bu kez çerçeveli olarak Gibbs'e iade etti. Gibbs, Obama'nın 2012'deki seçim kampanyasına katılmak için istifa edeceğini Ocak ayında açıklamıştı. Yerine eski bir gazeteci olan Jay Carney geçecek.