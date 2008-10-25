Obama gelirse felaket olur!

ABD'de başkanlık seçimi anketlerinde açık farkla önde giden Demokrat aday Barack Obama'ya karşı çıkan bir radikal Hıristiyan grup, Obama'nın başkan seçilmesi durumunda bir dizi felaketin ABD'yi ve dünyayı vuracağını ileri sürdü.



"Aile Eylemi Üzerinde Odaklanma" adlı grubun internet sitesinde yer alan "Obama Amerikası'nda 2012'den bir mektup" adlı yazıda, Obama'nın aşırı liberal olduğu savunulan politikalarının, felaketleri davet edeceği iddia edildi.



Terör saldırıları ve kürtaj patlaması



Yazıda, Obama'nın 4 Kasım seçimini kazanması durumunda birkaç yıl içinde "ABD'nin dört kentine terörist saldırıların düzenlendiği, İran'ın İsrail'e nükleer bomba attığı, Rusya'nın doğu Avrupa ülkelerine saldırdığı, Irak'ın el Kaide'nin eline düştüğü ve ABD'nin bütün eyaletlerinde eşcinsel evliliklerinin ve kürtajların yaygınlaştığı" hayali bir senaryo dile getirildi.



Yazıda, bu sonuçlarla karşılaşılmaması için, inançlı vatandaşlardan Obama'ya oy vermemeleri istendi. Seçime kısa süre kala radikal Hıristiyan grupların Obama aleyhindeki

kampanyalarının güçlendiği belirtiliyor.