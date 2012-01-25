Obama: Gelir eşitsizliği kaldırılmalı



T24 - Seçimlerde yeniden aday olan Obama, zenginlerden daha fazla vergi alınması çağrısını yineledi ancak muhalefetteki Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor.









'Gelir yükseldikçe vergi artmalı'



ntvmsnbc'nin haberine göre; Obama, Amerika'nın yüzde 2'sini oluşturan zenginlerin, mevcut vergi düzenlemesi yüzünden, milyonlarca orta sınıf Amerikalı'dan daha az vergi ödediğine dikkat çekti. Obama ''Warren Buffett sekreterinden daha az vergi ödüyor.



Vergi reformu şu 'Buffett' kuralını izlemeli: Eğer yılda 1 milyon dolardan daha çok kazanıyorsan, ödediğin vergi yüzde 30'dan daha az olmamalı. Eğer, yılda milyon dolarlar kazanıyorsan, özel vergi sübvansiyonları veya kesintileri almamalısın. Diğer yandan, Amerikan ailelerinin yüzde 98'i gibi yılda 250 bin doların altında kazanıyorsan, vergin yükselmemeli, artan fiyatlardan ve ilerleyen maaş rakamlarından muzdarip olan sensin, rahatlamaya ihtiyacı olan sensin'' dedi.





'Fabrikasını taşıyana teşvik'



Obama konuşmasında fabrikalarını denizaşırı ülkelerden ABD'ye taşıyacak Amerikan şirketlerine vergi kesintisi, ülkede petrol ve doğalgaz aramayı teşvik, ABD'ye güvenli olmayan gıda ve taklit malların girmesini önlemek için ''Ticaret Yaptırım Birimi'' ile büyük çaptaki sahtekarlıklara sert önlemler alacak ''Mali Suçlar Birimi'' kurulması ve temiz enerji sektörünü geliştirme gibi birçok alana dair yeni adımlar içeren bir plan sundu.





'Siyaseti bir kenara bırakalım'



Obama, Kongre'ye, siyaseti bir kenara bırakarak ülkenin daha ileri düzeye taşınabilmesi için birlikte hareket etme ve üretimden eğitime, enerjiden finansal sektöre kadar birçok alandaki düzenlemeleri onaylama çağrısı yaptı.





İran'a karşı her seçenek masada



Obama, ''vatandaşlarımızı, dostlarımızı ve çıkarlarımızı tehdit edenlere karşı Amerika'nın güvenliğini koruyacağız'' diyerek, İran konusundan sözü açtı ve şunları söyledi: ''İran'a bakın. Diplomasinin gücü sayesinde, İran'ın nükleer programıyla nasıl mücadele edileceği konusunda bir zamanlar bölünmüş halde duran dünya, şimdi tek ses haline geldi. İran'daki rejim şimdiye kadar hiç görülmedik derecede izole olmuş durumda, liderleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya. Sorumluluklarından yan çizdikleri sürece, bu baskı gevşemeyecek.



ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlı olduğunu ifade eden Obama, "Bu hedefe ulaşmak için masadan hiçbir seçeneği kaldırmayacağım. Ancak bu konunun barışçıl çözümü hala mümkün ve çok daha iyi. Eğer İran, izlediği yolu değiştirir ve yükümlülüklerini yerine getirirse ülkeler toplululuğuna yeniden katılabilir'' şeklinde konuştu.

