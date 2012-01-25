T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama: Gelir eşitsizliği kaldırılmalı

Seçimlerde yeniden aday olan Obama, zenginlerden daha fazla vergi alınması çağrısını yineledi ancak muhalefetteki Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor.

25 Ocak 2012 02:00


T24 - Seçimlerde yeniden aday olan Obama, zenginlerden daha fazla vergi alınması çağrısını yineledi ancak muhalefetteki Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor.




'Gelir yükseldikçe vergi artmalı'

ntvmsnbc'nin haberine göre; Obama, Amerika'nın yüzde 2'sini oluşturan zenginlerin, mevcut vergi düzenlemesi yüzünden, milyonlarca orta sınıf Amerikalı'dan daha az vergi ödediğine dikkat çekti. Obama ''Warren Buffett sekreterinden daha az vergi ödüyor.

Vergi reformu şu 'Buffett' kuralını izlemeli: Eğer yılda 1 milyon dolardan daha çok kazanıyorsan, ödediğin vergi yüzde 30'dan daha az olmamalı. Eğer, yılda milyon dolarlar kazanıyorsan, özel vergi sübvansiyonları veya kesintileri almamalısın. Diğer yandan, Amerikan ailelerinin yüzde 98'i gibi yılda 250 bin doların altında kazanıyorsan, vergin yükselmemeli, artan fiyatlardan ve ilerleyen maaş rakamlarından muzdarip olan sensin, rahatlamaya ihtiyacı olan sensin'' dedi.


'Fabrikasını taşıyana teşvik'

Obama konuşmasında fabrikalarını denizaşırı ülkelerden ABD'ye taşıyacak Amerikan şirketlerine vergi kesintisi, ülkede petrol ve doğalgaz aramayı teşvik, ABD'ye güvenli olmayan gıda ve taklit malların girmesini önlemek için ''Ticaret Yaptırım Birimi'' ile büyük çaptaki sahtekarlıklara sert önlemler alacak ''Mali Suçlar Birimi'' kurulması ve temiz enerji sektörünü geliştirme gibi birçok alana dair yeni adımlar içeren bir plan sundu.


'Siyaseti bir kenara bırakalım'

Obama, Kongre'ye, siyaseti bir kenara bırakarak ülkenin daha ileri düzeye taşınabilmesi için birlikte hareket etme ve üretimden eğitime, enerjiden finansal sektöre kadar birçok alandaki düzenlemeleri onaylama çağrısı yaptı.


İran'a karşı her seçenek masada

Obama, ''vatandaşlarımızı, dostlarımızı ve çıkarlarımızı tehdit edenlere karşı Amerika'nın güvenliğini koruyacağız'' diyerek, İran konusundan sözü açtı ve şunları söyledi: ''İran'a bakın. Diplomasinin gücü sayesinde, İran'ın nükleer programıyla nasıl mücadele edileceği konusunda bir zamanlar bölünmüş halde duran dünya, şimdi tek ses haline geldi. İran'daki rejim şimdiye kadar hiç görülmedik derecede izole olmuş durumda, liderleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya. Sorumluluklarından yan çizdikleri sürece, bu baskı gevşemeyecek.

ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlı olduğunu ifade eden Obama, "Bu hedefe ulaşmak için masadan hiçbir seçeneği kaldırmayacağım. Ancak bu konunun barışçıl çözümü hala mümkün ve çok daha iyi. Eğer İran, izlediği yolu değiştirir ve yükümlülüklerini yerine getirirse ülkeler toplululuğuna yeniden katılabilir'' şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24