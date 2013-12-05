Obama gelir dağılımındaki adaletsizliği eleştirdi

ABD Başkanı Barack Obama'nın 'kişisel davası' olarak gördüğü konu, gelir dağılımındaki adaletsizlik. 'Amerikan rüyası'na vurgu yapan Obama'nın verdiği örnekler de dikkat çekici.

Bunu düzeltmek için tedbirler alacaklarını söyleyen Obama, dağılımın 1970'lerin sonundan bu yana sürekli olarak bozulduğunu söyledi.

ABD'de Başkanı, 70'lerde en üst gelir diliminde yer alan kesimin toplam gelirin yüzde 30'unu alırken bugün bu oranın yüzde 50'ye çıktığını belirtti.

Amerikan Gelişim Merkezi'nde (Center for American Progress-CAP) konuşan Obama, 2. Dünya Savaşı sonrası ekonominin büyüme yıllarında bir şirket genel müdürünün ortalama bir işçiden 20-30 kat daha fazla kazandığını ancak bugün bu oranın 273 kata kadar çıktığı bilgisini paylaştı.

Amerikan rüyası

Bu değişiklikte kısmen teknolojik gelişmenin payı olsa da uygulanan ekonomik politikaların rolünü de göz ardı etmemek gerektiğini belirten Obama, 'Amerikan rüyasının' fırsat eşitliği ve çok çalışma üzerine kurulu olduğunun altını çizdi.

Obama, bu sayede dezavantajlı durumdaki kesimlerin de yukarı doğru sosyal hareketlilik sağlayıp anne ve babalarından daha iyi bir hayata sahip olabildiklerini vurguladı. Ancak uzun süreli devam eden eşitsizliğin sosyal ilerlemeyi engellediğini ve bugün diğer pek çok gelişmiş ülkenin, vatandaşlarına ABD'den daha iyi yükselme şansı sağladığını kaydetti.

'Sınıf sorunu'

Obama, ekonomik büyümenin daha kırılgan olması, durgunluk dönemlerinin daha sık meydana gelmesi ve insanların birbirine daha az güvenmesinin gelir dağılımındaki eşitsizliğin olumsuz etkileri arasında bulunduğunu anlatarak, bugün gelinen noktada artık eşitsizliğin bir ırk ya da etnik sorun değil sınıf sorunu olduğuna inandığını vurguladı.

Kendisinin de ülkenin sağladığı olanaklarla anne ve babası ile dedesinden daha iyi yaşam koşullarına sahip olduğunu ifade eden Obama, "eşitsizlikle mücadeleyi kişisel bir dava olarak gördüğünü" söyledi.

Pastanın büyümesi ve eğitim

Gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadele konusundaki görüşlerini de açıklayan Obama, bu amaçla ekonomik büyümenin öneminden söz edip, gelir pastası sabit kalırken veya küçülürken eşitsizlikle mücadelenin mümkün olmadığını vurguladı. Obama, gelir dağılımını dengelemede eğitimin önemine de işaret ederek, yüksek eğitimin orta sınıf yaratmada en etkin yol olduğu görüşünü savundu.

'Asgari ücret artırılmalı'

ABD'de yıllardır aynı kalan asgari ücretin de artırılması gerektiğini savunan Obama, bunun ideolojik bir politika olmadığını, ülkede çok çalışan herkesin insanca yaşayabileceği ücreti kazanması gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Barack Obama, gelir eşitsizliğiyle mücadelenin hükümetin işi olmadığı inancının bir kenara bırakılması gerektiğini de sözlerine ekledi.