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Dünya

Obama geleneği sürdürdü hindileri affetti WASHINGTON (A.A)

23 Kasım 2011 23:53

-Obama geleneği sürdürdü hindileri affetti WASHINGTON (A.A) - 23.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Şükran Günü tatili öncesinde gelenek olduğu üzere iki hindiyi sembolik olarak affederken, ''Bu karar için Kongre'nin onayı şart değil'' diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Beyaz Saray'da yapılan törende Temsilciler Meclisi'nde eylülden beri cumhuriyetçi çoğunlukla istihdam yasası konusunda partisini karşı karşıya getiren mücadeleye atıfta bulunan Obama, ''Aranızdan bazıları Kongre'nin onayının gerekli olmadığı bir takım kararlar aldığımı biliyor. İşte bir başkası, bu hindileri affetmek için bekleyemeyiz'' diye konuştu ve 447 milyar dolarlık istihdam planı için partisinin ''We can't wait (Bekleyemeyiz)'' sloganını anımsattı. Obama, bunun ardından ''Özgürlük'' ve ''Barış'' adlı 20'şer kiloluk hindileri affettiğini söyledi ve ''Bunlar da medyada görünmek için önemli olan bir şeyi öğrendiler, ne olduğunu söylemeden gıdaklamak'' diye bir espri daha patlattı. Merhum Başkan John F. Kennedy tarafından başlatılan bir geleneği sürdüren Amerikan başkanları, Amerikalıların en çok kutladığı bayramlardan biri olan ve her ailenin toplanarak hindi yemesinin önemli bir anane olduğu Şükran Günü (Thanksgiving) arifesi bir veya iki hindiyi ''affediyor''.

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