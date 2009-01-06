Obama Gazze'de neyi değiştirecek?

ABD'de bu ay yemin töreninden sonra başkanlık görevini devralacak Barack Obama, Gazze'deki durumla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor



İsrail'in 10 gündür sürdürdüğü operasyonda 555 kişinin can verdiği Gazze'de ölüm kol gezerken 20 Ocak'ta bir süper gücün direksiyonuna geçecek olan yeni ABD Başkanı Barack Obama'nın ağzını bıçak açmıyor. 'Değişim' sloganıyla yola çıkıp Beyaz Saray'a giren ilk siyahi başkan olan Obama'nın bu suskunluğu, 'Değişecek olan ne?' sorusunu da beraberinde getiriyor.



ABD'de bu ay yemin töreninden sonra başkanlık görevini devralacak Barack Obama, Gazze'deki durumla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Barack Obama, bu konuda bir açıklama yapmadığı ve ağırlığını koymadığı gerekçesiyle gelen eleştirilere karşılık, ''ABD'nin bir tane başkanı var'' dedi ve ABD Başkanı George W. Bush yönetimine işaret etti.



Nezaket gereği mi?



İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunu ve Gazze'deki durumu yakından izlediğini, Bush yönetimi yetkilileriyle temasta olduğunu söyleyen Obama, ''Ancak dış politika konularında ABD'den iki farklı kanaldan ses çıkmasının doğru olduğuna inanmıyorum'' diye konuştu.



Barack Obama, İsrail'in hava harekatı başladığında Hawaii'de tatildeydi. Neden suskun kaldığına ise "Bir Başkan görevdeyken, benim konuşmam nezaketsizlik olur" şeklinde bir açıklık getirmişti. Bununla birlikte, küresel ekonomik kriz patlak verdiğinde ABD Başkanı'nı es geçip pek çok açıklama yapmıştı.



Kudüs başkentiniz olacak



Şimdi Ortadoğu barışı için "umut" olarak görünen, Obama'nın Ortadoğu'daki bu sıcak gelişme karşısındaki pozisyonunu merak ediyor. Oysa Obama, bu konudaki rengini bundan 6 ay önce açık ve net olarak ortaya koymuştu.



Geçtiğimiz 23 Temmuz 2008'de İsrail'i ziyaret ednen Obama İsrailliler'e "Kudüs başkentiniz olacaktır" diyerek tam destek vaadinde bulunmuştu. Obama'nın ekibinde, özellikle de dış politika danışmanları arasında çift pasaportlu (ABD ve İsrail) olanlar var.



