'Obama, Gazze ablukasının tamamen kaldırılmasını isteyecek'

T24 - İsrail'in Mavi Marmara saldırısı ardından Gazze ablukasının kaldırılması baskısını üzerinde hisseden İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 7 Temmuz'da bir araya gelecek olan ABD Başkanı Obama "Gazze ablukasının tamamen kaldırılmasını" talep edecek.



İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahranot gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Temmuz'da yapacağı görüşmede, Gazze Şeridi üzerindeki İsrail ablukasının tümüyle kaldırılmasını talep etmesinin beklendiğini bildirdi.



Gazetenin haberinde, "Ablukanın kaldırılması ve Filistinlilere İsrail sınır geçişlerini serbestçe kullanma izni verilmesi... Bunların, Başkan Obama'nın iki hafta sonra Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde açıkça isteyeceği talepler olması bekleniyor" denildi.



Netanyahu-Obama görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili bilgi veren kaynakların, Obama'nın bir taraftan İsrail'in yardımlarla ilgili önlemler konusundaki açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, diğer taraftan Gazze Şeridi'ndeki 1.5 milyondan fazla kişinin içinde bulunduğu durumun dayanılmaz olduğuna inandığını aktardığı kaydedildi.



Obama'nın özellikle Gazzelilerin bölgeden serbestçe çıkışlarına izin verilmemesine öfkeli olduğu, bunu bir "toplu cezalandırma" olarak gördüğü belirtiliyor.



Gazeteye bilgi veren siyasi kaynaklar, Gazze Şeridi'ndeki durumu değiştirmeyen Netanyahu'nun şimdi kendisini uluslararası bir baskı altında bulduğuna ve ABD'den gelen baskı doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine işaret ettiler.





