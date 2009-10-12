Obama, gay yasağını kaldırıyor

ABD Başkanı Obama, Washington’da 3 bin eşcinsel aktiviste hitabında, sözünü tutup ordudaki “gay yasağını” kaldıracağını açıkladı.



Seçim kampanyasında, Amerikan ordusunda görev yapan askerlerin cinsel tercihlerini açıklamasını engelleyen 16 yıllık yasağı kaldırmayı vaadeden ve eşcinsel seçmenlerin büyük desteğiyle zafere ulaşan ABD Başkanı Barack Obama, Washington’da, 3000 gay ve lezbiyene hitap etti. Hürriyet gazetesinin haberine göre, ülkenin en büyük eşcinsel hakları kuruluşu olan LGBT’nin (Lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel) etkinliğinde konuşan Obama, göreve gelmesinin üstünden dokuz ay geçmesine karşın “eşit haklar” için yeterince çabalamadığı eleştirilerine şöyle yanıt verdi:



“‘Sorma, söyleme’ politikasını bitireceğim. Süreç zaman alabilir, ama bu sözü size veriyorum. Bu ülkeye hizmet vermek için öne çıkan yurtsever Amerikalıları cezalandıramayız. Böyle bir cesaret ve özveriyi gösterdikleri için onları diğer yurttaşlar adına kutlamamız gerekiyor. Özellikle de iki savaş sürdürdüğümüz şu dönemde...”



Lady Gaga alkışladı



Gecede sahne alan Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gaga, Obama’nın sözlerini ayakta alkışladı. Eşcinsellerin en sevdiği elektronik popçu Lady Gaga’nın, hermafrodit (doğuştan çift cinsiyetli) olduğu söylentisi yaygın. Bunu, reklam amacıyla bizzat şarkıcının uydurduğu da öne sürülüyor.