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Dünya

Obama Fransa'nın Suriye'yi vurmasını son anda engelledi iddiası

Fransız 'Le Nouvel Observateur' dergisi Hollande-Obama telefon görüşmesinin ardından Fransız jetlerinin kalkışının iptal edildiğini iddia etti

01 Ekim 2013 19:38

Fransa'nın Ağustos ayı sonunda Suriye'ye düzenlemeyi hazırladığı askeri harekatın, ABD'nin geri adım atması üzerine son anda iptal edildiği öne sürüldü.
 
Fransa'nın Ağustos ayı sonunda Suriye'ye düzenlemeyi hazırladığı askeri harekatın, ABD'nin geri adım atması üzerine son anda iptal edildiği öne sürüldü.
 
Fransız 'Le Nouvel Observateur' dergisinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi sonrası Fransız askeri jetlerinin Suriye'ye saldırmaya saatler kala harekat iptal edildi. 
 
ABD Başkanı Obama'nın Hollande'ı arayarak harekat planını Kongre onayına sunacağını aktardığı belirtildi. Bunun üzerine harekat planı iptal edildi.
 
Habere göre, Fransız askeri uçakları Suriye ordusundaki kimyasal silahlardan sorumlu bölümü hedef olarak belirledi. Kalkışa hazır uçakların resmi tebliğleri bile hazırlandı. Fakat iki liderin telefon görüşmesinin ardından saldırı gerçekleşmedi.

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