Obama: Film kaba ve iğrenç ama ABD'de ifade özgürlüğü var

New York'taki BM Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Barrack Obama, Hazreti Muhammed'e hakaret içerdiği için tüm dünyada gösterilere neden olan "Müslümanların Masumiyeti" filminin “kaba ve iğrenç” olduğunu, fakat ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü koruduğunu söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, konuşmasında İstanbul Sultangazi'de 11 Eylül'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Bülent Özkan'dan da söz etti.

“Benim hakkımda her gün korkunç şeyler söyleyenleri kabulleniyorum ve onların bunu yapma haklarını her zaman savunacağım” diyen Obama, bu film nedeniyle şiddete dönüşen protestoları eleştirirken, “Bizim sivillerin Bingazi’de öldürüldüğü gün, İstanbul’da, düğününden sadece birkaç gün önce bir Türk polisi de öldürüldü” ifadesini kullandı.

"Halkın istekleri tiranlarınkilerden daha önemlidir" diyen Obama, Libya'ya bu yüzden müdahale ettiklerini belirtirken, Suriye lideri Beşar Esad'ın da artık gitmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’da 11 Eylül’de Sultangazi 75. Yıl Polis Merkezi'ne düzenlenen canlı bomba saldırısında 11 yıllık polis memuru Bülent Özkan şehit olmuş, dördü polis yedi kişi de yaralanmıştı. Şehit polisin o hafta sonu evlenmek üzere olduğu ortaya çıkmıştı.