Obama: Esrar alkol kadar zararlı değil; çocukken içerdim

ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı bir programda alkolün esrardan daha zararlı olduğunu, çocukken kendisinin de esrar kullandığını söyledi.

ABD'nin Colorado eyaletinde mariuhana satışının yasal gelmesiyle ilgili konuşan Obama, marihuananın sağlıklı olmadığını kabul ettiğini ama esrarın bazılarının ısrarla iddia ettiği kadar zararlı olmadığına inandığını ifade etti.

Obama sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukken esrar içtim ve bunun zararlı ve kötü bir alışkanlık olduğunu anladım, ama gençliğimden koca bir adam olana kadar içtiğim sigaradan da bir farkı olduğunu düşünüyorum"

Obama, 'marihuana mı daha zararlı alkol mü' sorusuna, alkol yanıtını verdi. ABD Başkanı daha sonra yanlış anlaşılmak istemediğini söyledi ve ekledi:

"İnsanlara mariuhana kullanmaları için cesaret verdiğim düşünülmesin, ben kızlarıma da bunun kötü bir fiir olduğunu, zaman kaybı ve sağlıksız olduğunu söyledim" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk yaşanmış, Colorado eyaletinde, keyfi tüketim için marihuana satışı gerçekleşmişti.