Obama 'eşek herif' dedi, ortalık karıştı

MTV video ödülleri gecesine alköllü gelen West, Taylor Swift'e ödül verilirken, oturduğu yerden sahneye atlayıp ödülün Beyonce'ye verilmesi gerektiğini söylemişti.



Obama, CNBC televizyonu ile yaptığı bir röportajın kayıtdışı bölümünde West'e bu davranışından dolayı 'eşek herif' dedi.



Ancak o sırada orada bulunan ABC muhabiri Terry Moran bu sözleri son dönemlerin popüler internet sitesi Twitter'a girince ortalık karıştı.



Moran, Tweeter'da 'Başkan Obama, MTV töreninde Taylor Swift kazandığında gösterdiği tepki nedeniyle Kanye West'e 'eşek herif' dedi' yazdı.



Beyaz Saray, bu bölümün kayıt dışı olduğunu söyleyip tepki gösterince Twitter'dan bu cümle silindi. ABC, Moran'ın bu tavrından dolayı hem Başkan'dan hem de CNBC'den özür diledi.