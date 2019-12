-OBAMA EŞCİNSELLERİN TOPLANTISINDA NEW YORK (A.A) - 24.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, New York'ta eşcinseller tarafından düzenlenen bir toplantıya katıldı. Manhattan'da bir otelde bağış toplamak için düzenlenen gala gecesine gelen Obama, organizatörler tarafından, "eşcinselleri sessiz kalmak zorunda bırakan yasayı ortadan kaldıran başkan" diye takdim edildi. Barack Obama, Amerikan silahlı kuvvetlerinde eşcinselleri eğilimlerini saklamak zorunda bırakan ve "Don't ask, don't tell" (Sorma, söyleme) denilen 17 yıllık uygulamayı geçersiz kılmıştı. Başkan Obama, 600 davetli önünde yaptığı konuşmada, eşcinsellerin de ülkedeki diğer çiftlerle aynı haklara sahip olduklarını düşündüğünü söylerken, New York eyaleti senatosunda yakında eşcinsel evliliğiyle ilgili oylanması beklenen yasa konusunda görüş belirtmedi. Obama konuşmasında, ABD'de ayrımcılıkların ortadan kaldırılması konusunda son iki yılda kaydedilen tüm ilerlemeleri anımsattı ve büyük alkış aldı.