T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama eşcinsel büyükelçi atıyor

08 Ekim 2009 15:18

ABD Başkanı Obama, eşcinsel olduğu bilinen bir avukatı Yeni Zelanda'ya büyükelçi olarak atıyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, eşcinsel olduğu bilinen bir avukatı Yeni Zelanda ve Amerikan Samoası'na büyükelçi olarak atamayı planladığı açıklandı.

Adının açıklanmasını istemeyen, yönetimden bir yetkili, Obama'nın büyükelçilik görevine atamayı düşündüğü kişinin David Huebner olduğunu söyledi.

Senato'nun onay vermesi halinde Huebner, Obama yönetiminin ilk eşcinsel büyükelçisi olacak. ABD'nin eski başkanları Bill Clinton ve George Bush da görev süreleri sırasında eşcinsel büyükelçiler atamıştı.

Obama, cumartesi eşcinsellerin bir yardım yemeğinde ve pazar günü de eşcinsel eylemcilerin Washington'da yapacakları yürüyüşte konuşma yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24