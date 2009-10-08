Obama eşcinsel büyükelçi atıyor

ABD Başkanı Obama, eşcinsel olduğu bilinen bir avukatı Yeni Zelanda'ya büyükelçi olarak atıyor.



ABD Başkanı Barack Obama'nın, eşcinsel olduğu bilinen bir avukatı Yeni Zelanda ve Amerikan Samoası'na büyükelçi olarak atamayı planladığı açıklandı.



Adının açıklanmasını istemeyen, yönetimden bir yetkili, Obama'nın büyükelçilik görevine atamayı düşündüğü kişinin David Huebner olduğunu söyledi.



Senato'nun onay vermesi halinde Huebner, Obama yönetiminin ilk eşcinsel büyükelçisi olacak. ABD'nin eski başkanları Bill Clinton ve George Bush da görev süreleri sırasında eşcinsel büyükelçiler atamıştı.



Obama, cumartesi eşcinsellerin bir yardım yemeğinde ve pazar günü de eşcinsel eylemcilerin Washington'da yapacakları yürüyüşte konuşma yapacak.

