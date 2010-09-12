Obama Erdoğan'ı tebrik etti

T24 - Başkan Obama referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Türk demokrasisini tebrik etti.



Türkiye ABD ile final maçını oynarken Washington’dan sürpriz bir telefon geldi. Telefonun öbür ucunda ABD Başkanı Barack Obama vardı. Obama Erdoğan’ı, Türkiye’nin Dünya Basketbol Şampiyonası’nda yaptığı mükemmel ev sahipliği için kutladı. Obama “Amerika için tezahürat yapıyorum ama kim kazanırsa kazansın iki takım da çok iyi basketbol oynuyorlar” dedi.



Konuşma sırasında bugünkü referanduma da değinen Obama, “Referanduma katılım, Türkiye’deki demokrasinin canlılığını da ortaya koydu” dedi.





