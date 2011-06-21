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Dünya

OBAMA ERDOĞAN'I ARADI WASHINGTON (A.A)

21 Haziran 2011 10:37

-OBAMA ERDOĞAN'I ARADI WASHINGTON (A.A) - 21.06.2011 - Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, ABD Başkanı Obama'nın Erdoğan'ı araması üzerine gerçekleşti.  ABD Başkanı Obama ile Başbakan Erdoğan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, "Suriye hükümetinin şiddet kullanımına derhal son vermesi ve Suriye halkının demokratik arzularına saygı gösteren anlamlı reformları süratle hayata geçirmesi gerektiği yönünde mutabık kaldıkları" bildirildi. Beyaz Saray, Obama-Erdoğan görüşmesine dair yazılı açıklama yayımladı. "Obama'nın, iki liderin bölgesel gelişmelerle ilgili istişarelerinin devamı çerçevesinde Başbakan Erdoğan'ı aradığı" belirtilen açıklamada, "İki lider, Suriye hükümetinin şiddet kullanımına derhal son vermesi ve Suriye halkının demokratik arzularına saygı gösteren anlamlı reformları derhal hayata geçirmesi gerektiği yönünde görüş birliğine vardı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Obama ve Erdoğan'ın ayrıca, Libya'da halkın iradesini yansıtacak yeni bir hükümete geçiş yapılması amacıyla Libya lideri Muammer Kaddafi'ye yönelik uluslararası baskının sürdürülmesinin önem taşıdığı noktasında ortak görüş dile getirdikleri" kaydedildi. Beyaz Saray açıklamasında, "Obama ve Erdoğan'ın son olarak, Ortadoğu barış sürecinde bölgesel barış ve istikrarı sağlayacak kapsamlı bir çözüme varılmasının önemine dair aynı görüşü paylaştıkları" bildirildi.

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