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Dünya

Obama, Erdoğan ile konuşurken beyzbol sopalı pozu verdi

Fotoğrafta, Başbakan Erdoğan'la görüşen Başkan Obama sağ elinde bir beyzbol sopası tutuyor. Solak olan Obama'nın sol elinde ise Erdoğan'la görüştüğü telefon var

01 Ağustos 2012 09:21

Beyaz Saray, resmi internet sitesinde Başkan Obama'nın "Erdoğan'la telefonda konuşurken" çekilmiş ilginç bir fotoğrafını yayımladı.

Başbakan Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Pazartesi günü Suriye konusunda bilgi alışverişi yapmak üzere bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin ardından Başbakanlık’tan bir açıklama yapılarak ‘İki lider, Suriye rejiminin kendi halkını hedef alan saldırılarından ve rejimin vahşeti yüzünden Suriye'de insani koşulların kötüleşmesinden giderek daha fazla endişe duyduklarını ifade etmişlerdir.’ denildi. Görüşme Bayazsaray’da ise farklı bir boyutuyla gündeme oturdu.

Beyaz Saray özel fotoğrafçısı Pete Souza’nın, Obama’nın Erdoğan’la görüşürken çektiği fotoğraf, Beyaz Saray resmi internet sitesi www.whitehouse.gov'da, 30 Temmuz'un 'günün fotoğrafı' seçilerek ‘Temmuz ayının en iyi fotoğrafları’ arasına girdi.

Fotoğrafta, Başbakan Erdoğan’la görüşen Başkan Obama sağ elinde bir beyzbol sopası tutuyor. Solak olan Obama’nın sol elinde ise Erdoğan’la görüştüğü telefon var. Görüşmede konuşulan konunun ciddiyeti ise Obama’nın yüzünden okunabiliyor.

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