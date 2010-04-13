Obama-Erdoğan görüşmesi bitti

T24 - ABD Başkanı Obama ve Başbakan Erdoğan arasındaki görüşme sona erdi.



Nükleer güvenlik zirvesi için Washington'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasındaki görüşme sona erdi.



45 dakika süren görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadı.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da hazır bulundu.



Görüşmede, Ermenistan ve İran başta olmak üzere bir çok konu ele alındı.



Erdoğan, Obama'ya Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Doğu'da barışın tesisi için yaptığı çalışmaları aktarırken görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kafkafsya bölgesiyle ilgili sürdürdükleri çalışmaların devamı için mutabakata varıldı.





Samimi ve olumlu bir görüşmeydi



Başbakan Erdoğan, ayrıca Obama'ya İran'ın nükleer programı konusundaKİ görüşlerini de iletti. Obama da Türkiye'nin diplomasi ve barışa yönelik çalışmalarını takdirle izlediklerini ancak çözüme ulaşmak ve ilerleme kaydetmek için bu konuda Türkiye'nin devrede kalarak girişim ve çabalarını, yapıcı katkısını sürdürmesini istedi.



Samimi, yapıcı ve olumlu olduğu bildirilen görüşmede, Kafkaslar ve Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alındı.



Bu arada Başbakan Erdoğan, görüşme öncesinde evsahibi Obama'nın ''Nükleer Güvenlikte Ulusal Atom Enerji Ajansı'nın Rolü'' konulu çalışma yemeğine katıldı.



Görüşme öncesinde konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, görüşmede Amerika'nın da güçlü destek verdiği Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin ele alınacağını belirtmişti.



Görüşmede Erdoğan'ın, Ermeni soykırım iddialarını Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi ve bu gibi adımların iki ülke arasındaki yakınlaşma sürecini olumsuz etkilediğini iletmesi bekleniyordu.



Ben Rhodes, İran'a yönelik yaptırımlar, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve Irak ile Afganistan'daki güvenlik durumunun da gündemdeki diğer konular olduğunu kaydetti.



Erdoğan dün de Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ile bir buçuk saat süren bir görüşme yapmıştı.



