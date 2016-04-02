Obama: Erdoğan demokrasi vaadine bağlı kalmalı



Washington'daki Nükleer Güvenlik Zirvesi'nin kapanışında gazetecilere konuşan Obama, Türkiye'deki basın özgürlüğüne ilişkin endişelerini dile getirdi.

Obama, Türkiye'de basına müdahale edilerek, ülkedeki demokratik tartışmaların baskı yoluyla engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Obama konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, basına yönelik tutumun Türkiye'yi tedirgin bir yola sokacağı görüşünde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Obama, Türkiye'deki bir takım eğilimlere dair sıkıntılı olduğuna da dikkat çekerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birden fazla kere demokratik yollarla göreve geldiğinden şüphemiz yok ancak medyaya yönelik müdahale tedirgin edici' dedi.

ABD Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makama demokrasi vaadiyle geldiğini hatırlatarak, bu vaade bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

4'üncü nükleer güvenlik zirvesi ABD’nin başkenti Washington'da 50’den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı, Washington'daki Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan'ın Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşma öncesinde, korumalarının göstericilere ve salondaki bir muhabire yönelik tutumu tartışma yaratmıştı.