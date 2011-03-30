-OBAMA: ER VEYA GEÇ İKTİDARI TERK EDECEK WASHINGTON (A.A) - 30.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ''Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, er veya geç iktidarı terk edeceğini'' söyledi. Barack Obama, Amerikan Kanalı NBC'ye yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin kendisine yapılan askeri ve siyasi baskılara "er veya geç" boyun eğeceğini ve iktidarı terk etmek zorunda kalacağını ifade etti. Uluslararası askeri harekatın Kaddafi'yi kendisini savunma konumuna soktuğunu belirten Obama, uluslararası hareketin Kaddafi rejimini yeterince zayıflatmaması halinde, ABD'nin Kaddafi'ye karşı mücadele eden muhalifleri silahlandırma seçeneğini gözardı etmeyeceğini sözlerine ekledi. Obama, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan ettik, sivilleri korumak amacıyla değişik önemler aldık. Kaddafi'nin dünyadaki mal varlıklarını dondurduk, değişik yaptırımlar ve diplomatik baskılar uyguladık, yani bütün bu önlemlerimiz Kaddafi rejimini boğmaya devam edecektir ve er ya da geç, Kaddafi gidecektir." ABD'nin şimdilik Kaddafi güçleriyle muhalifler arasındaki güç dengesini tahlil ettiğini kaydeden Obama, "Eğer gerekirse muhaliflere silah yardımını gözardı etmiyoruz ama illa da böyle birşey olacak da demiyoruz. Kaddafi'nin güçleri yeterince zayıflarsa, silah yardımı gerekmeyebilir" dedi. Öte yandan, CBS televizyon kanalının da sorularını yanıtlayan Obama, ''Kaddafi'den sonra muhaliflerin amaç ve hedefleri ne olabilir veya aralarına ABD karşıtı gruplar sızabilir mi?'' sorusuna, ''Düşünmeden, hemen suya atlamamamız lazım, muhaliflerin hedef ve amaçlarına dikkatle eğilmemiz gerekiyor'' yanıtını verdi. Obama, New York kentinde ABD'nin BM neznindeki yeni diplomatik binasının açılışında yaptığı açıklamada, Libya konusunda, uluslararası toplumun gösterdiği işbirliğinden, dayanışmasından ve hızlı hareket etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kaddafi'ye karşı müdahalenin uluslararası dayanışmanın iyi bir örneğini oluşturduğunu kaydeden Obama, "Bugün Libya örneğinde olduğu gibi, (ABD ve uluslararası toplum) cesaretimizi topladığımız zaman, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz ve birleştiğimiz zaman neler yapabileceğimizi gösterdik" diye konuştu.