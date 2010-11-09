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Dünya

OBAMA ENDONEZYA'DA  CAKARTA (A.A)

09 Kasım 2010 14:29

-OBAMA ENDONEZYA'DA  CAKARTA (A.A) - 09.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, 10 günlük Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya'ya geldiği, Obama'nın ziyaretinin Merapi yanardağının küllerinin oluşturabileceği risk yüzünden öngörülenden kısa sürebileceği bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, volkan küllerinin oluşturabileceği riskler yüzünden, yarın Endonezya'dan öngörülen süreden birkaç saat erken ayrılmalarının gerekebileceğini belirtti. Obama'nın Cakarta'daki resmi programının yaklaşık yirmi saat sürmesi öngörülüyor. Barack Obama ve Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono bu akşam, iki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" anlaşmasını imzalayacak. Endonezya'ya eşi Michelle Obama ile birlikte gelen Barack Obamanın, yarın sabah Cakarta'da bir üniversitede açık hava konuşması yapması ve başkentteki bir camiyi de ziyaret etmesi bekleniyor.  Amerikan Başkanı, Cakarta'dan G20 zirvesine katılmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçecek.

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