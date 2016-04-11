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Dünya

Obama: En büyük hatam Libya'ydı

Obama, yine de Libya'ya müdahalenin doğru olduğunu kaydetti

11 Nisan 2016 23:42

ABD Başkanı Barack Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonrası için hazırlıklı olmamanın başkanlık döneminde yaptığı en büyük hata olduğunu söyledi.

Fox News'a verdiği mülakatta başkanlık dönemini değerlendiren Obama, yine de Libya'ya müdahalenin doğru olduğunu kaydetti.

ABD ve NATO müttefikleri Libya'da 2011 yılındaki isyan sırasında sivilleri korumak gerekçesiyle hava saldırıları düzenlemişlerdi.

Ancak Kaddafi devrilip öldürüldükten sonra Libya tam bir kaosa sürüklendi ve birbirine rakip iki parlamento ve hükümet kuruldu.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Örgütü'nün de etkinliğini artırdığı bir yer haline gelen Libya, artık Afrika'dan Avrupa'ya göçmen akınının çıkış noktalarından biri.

ABD Başkanı Barack Obama Libya konusunda duyduğu pişmanlığı ilk kez ifade etmiyor.

Geçen ay bir dergiye verdiği mülakatta da Libya operasyonunun umduğu kadar iyi gittiğini söylese de ülkenin şu anda karışıklık içinde olduğunu söylemişti.
 

"Cameron'ın dikkati dağıldı"
 

Obama Atlantic dergisine verdiği mülakatta, Libya konusunda Fransa ve İngiltere'yi de eleştirmiş ve özelikle de İngiltere Başbakanı David Cameron'un, müdahale sonrasında 'dikkatinin dağıldığını' kaydetmişti.

ABD Başkanı, Fox'a verdiği mülakatta başkanlık döneminin en büyük başarısını ise "ekonomiyi büyük buhrandan" çıkarmak olduğunu söyledi.

Obama'ya göre, başkanlık döneminin en iyi günü sağlık reformlarını geçirdiği gün, en kötü günü de Sandy Hook ilkokuluna ateş açıldığı gün oldu.

Başkan Obama geçen yıl da BBC'ye başkanlık dönemini değerlendirmiş ve yaşadığı en büyük sıkıntının daha sıkı silah kontrol yasaları geçirememek olduğunu ifade etmişti.

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